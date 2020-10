Ogni giorno siamo impegnati a tenere pulita la nostra casa. Nonostante un lavoro continuo, spesso alcune faccende domestiche non ottengono il risultato sperato. E’ il caso dei vetri delle nostre finestre. Scopriamo, dunque, l’effetto straordinario del borotalco sulle superfici trasparenti. Le macchie di alone ai vetri danno tanto fastidio all’occhio di chi viene a farci visita. Ma anche al nostro. Figurarsi a chi impiega tempo per tenere una casa pulita e in ordine. Un ambiente pulito e armonioso ci aiuta a combattere anche lo stress. Per ottenere un risultato soddisfacente e a prova d’ospite e di suocera vogliamo suggerire questo metodo per pulire i vetri senza lasciare aloni.

Trucchi per vetri splendenti

Finalmente avere superfici trasparenti ben pulite è possibile, seguendo alcuni trucchi. Avreste mai pensato che la soluzione sarebbe stata l’effetto straordinario del borotalco sulle superfici trasparenti? Questo prodotto in casa viene usato per tante altre cose. Ma per i vetri mai nessuno si è azzardato a farlo. Tranne una persona che dopo aver ottenuto vetri brillanti e immediatamente puliti ha svelato il segreto. Infatti dopo aver seguito passo passo le indicazioni, quelle imperfezioni ai vetri non esistono più. Lo sforzo di pulire con un panno umido i vetri più volte non ha motivo di esistere. E’ giunto il momento di far sapere a tutti il rimedio facile e veloce per fare brillare i vetri.

Il tocco magico

Il borotalco non ha effetti positivi solo per la cura e la bellezza del corpo ma in casa viene usato anche per tentare di allontanare le formiche. Ora si aggiunge un altro uso per combattere sporco e imperfezioni.

Cosa bisogna fare

Prendere un contenitore da 500 ml con bordi alti. Versare due cucchiai nel contenitore e nel contempo versare acqua tiepida. Mescolare attentamente in modo da far sparire i grumi. Una volta che la soluzione apparirà omogenea, può essere usata.

Cosa usare per pulire i vetri

Ci sono due alternative. La prima, è di immergere un panno morbido nel contenitore. Strizzarlo prima di passarlo sui vetri da pulire. L’alternativa è di aggiungere la soluzione ottenuta in uno spruzzino. Successivamente spruzzare sulla superficie sporca e passare un panno morbido. Così a lavoro terminato, tutti rimarranno colpiti dall’effetto straordinario del borotalco sulle superfici trasparenti.