L’effetto Draghi fin dove potrà spingere le quotazioni del Ftse Mib Future?

L’annuncio che il Presidente del Consiglio incaricato sarà l’ex Presidente della BCE ha messo le ali alle quotazioni, ma la chiusura è stata inferiore all’apertura. Cosa ci dobbiamo attendere per il futuro?

Ricordiamo che nei nostri report precedenti abbiamo target molto ambiziosi per il Ftse Mib Future, ma questo inizio anno è stato all’insegna della debolezza. Debolezza che è stata confermata anche durante la seduta del 3 febbraio.

L’effetto Draghi fin dove potrà spingere le quotazioni del Ftse Mib Future? La parola all’analisi grafica e previsionale

Alla chiusura del 3 febbraio il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 22.504 in rialzo del 2,21% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista, ma vanno notato due cose.

Sul settimanale le quotazioni continuano a non essere in grado di rompere la resistenza in area 23.300. Bisogna quindi aspettare la chiusura del 5 febbraio per trarre delle conclusioni.

Sul giornaliero è importante che la chiusura sia superiore a 22.500. Nel caso di chiusure inferiori a questo livello le cose potrebbero volgere al peggio.

Prestare, quindi, molta attenzione a quanto accadrà nelle ultime due sedute della settimana.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale