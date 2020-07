L’economia dell’alfabeto: perché la ripresa potrebbe essere diversa, stavolta. Se guardate il telegiornale, probabilmente avete sentito parlare di economia dell’alfabeto. Forma a V. Forma a W. La forma a U o la temuta forma a L. È così che gli economisti parlano di ripresa economica. E non è solo gergo. Queste lettere guidano le decisioni politiche e delle banche centrali. Decisioni che possono aiutare a determinare quanto profondamente si cade e quanto velocemente si rimbalza. Ma la recessione dovuta al Coronavirus è diversa dalle recessioni del passato. In realtà, è talmente diversa che gli economisti devono trovare nuove forme per descrivere la potenziale ripresa.

Quando gli economisti studiano un rimbalzo, spesso guardano indietro ai precedenti recuperi per avere un’idea. Nel 1953-54, negli USA ci fu una ripresa a V. Una V è sempre preferibile. Significa che subito dopo la recessione ci si riprende subito. In una ripresa a forma di V, torneremo ai precedenti massimi del PIL e al precedente minimo della disoccupazione nel giro di pochi mesi invece che nel giro di pochi anni. Gli esperti dicono che è possibile che si possa assistere a una ripresa a forma di V dall’attuale recessione, non a caso.

La ripresa a W

Nei primi anni ’80, sempre in USA, ci fu una classica ripresa a W. La FED spinse per tassi di interesse più alti per combattere l’inflazione. Il PIL scese nel 1980, ebbe un picco, per poi precipitare ancora di più prima di riprendersi alla fine del 1982. La FED è in una situazione diversa questa volta, perché hanno già tagliato i tassi di interesse in modo molto aggressivo. Non c’è inflazione all’orizzonte. Se questa volta vedremo una W, probabilmente sarà per motivi legati al Coronavirus. Se arriva la seconda ondata e la gente smette di uscire, e le fabbriche devono chiudere di nuovo, e i governi cominciano a mettere più restrizioni. Situazioni che potrebbero bloccare l’espansione che abbiamo iniziato a vedere in maggio e giugno. Questi sono esempi dell’’economia dell’alfabeto. Perché la ripresa potrebbe essere diversa, stavolta?

Ma ci sono anche altre opzioni. Guardiamo al 2009, al periodo successivo all’ultima crisi finanziaria. L’economia americana subì un forte calo quando la bolla immobiliare scoppiò, e gli ci sono voluti quasi due anni per riprendersi. Questa è conosciuta come una ripresa a forma di U. Se continuiamo a vedere molti casi e alti tassi di ospedalizzazione, potrebbe essere che le persone siano molto lente a tornare al lavoro. Di conseguenza, non ne usciremo molto velocemente.

Queste sono le forme tradizionali dell’economia alfabetica. Ma, ancora una volta, questa flessione è diversa, e gli economisti guardano ad altre forme per cercare di descriverla. Una di queste forme è lo swoosh, dove l’economia cade rapidamente, rimbalza un po’, ma poi ci vogliono mesi o addirittura anni per riprendersi completamente.

La view degli economisti

Perché la ripresa potrebbe essere diversa, stavolta? Alcuni economisti dicono che questa ripresa potrebbe sembrare più un segno di radice quadrata inversa. Un’economia che cade e poi rimbalza parzialmente prima di appiattirsi per un periodo di tempo prolungato. Il percorso di un recupero non è solo una forma astratta. Aiuta i responsabili politici a determinare quanto stimolo pompare nell’economia.

Per proteggere milioni di americani disoccupati, la FED ha segnalato piani per mantenere i tassi di interesse vicini allo zero fino al 2022. E la stessa cosa stanno facendo le altre banche centrali del mondo. La vittima peggiore, economicamente, in una recessione, è la persona che perde il lavoro. Questo fatto riguarda quindi tutti coloro che sono senza lavoro e vogliono tornarci. La decisione dei governi di approvare o meno maggiori sgravi economici per questi lavoratori dipenderà dalla forma della ripresa. E mentre i casi di Coronavirus aumentano in tutto il mondo, questa forma rimane incerta.