Per Trump la Cina è l’origine di tutti i problemi del mondo in quando diffusore del Covid-19. Per l’Europa, invece, l’economia della Cina potrebbe spingere al rialzo l’euro contro il dollaro.

La Cina, infatti, si sta riprendendo da Covid-19 e la rinnovata domanda interna potrebbe dare impulso all’industria tedesca. Questa ipotesi sembra confermata dall’indice preliminare dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero tedesco di Markit che è salito a 58 punti. Un valore molto al di sopra delle stime e che riflette una crescita robusta.

In un mondo che cambia

Tanto è bastato per mettere le ali all’euro che, almeno per il momento, sta trascurando l’inasprimento delle misure anti Covid-19 che si stanno diffondendo in tutta Europa.

L’economia della Cina potrebbe spingere al rialzo l’euro contro il dollaro? Le attese per la prossima settimana secondo l’analisi grafica

Il 23 ottobre la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,186 in rialzo dello 0,38% rispetto alla seduta precedente e in rialzo dell’1,21% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Prima di analizzare in dettaglio ciascun time frame notiamo come la settimana si sia sviluppata secondo le previsioni di settimana scorsa (Il colpo di coda dell’euro che potrebbe continuare a sostenere il suo rafforzamento contro il dollaro).

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista e al momento non ci sono ostacoli lungo il percorso che porta il I obiettivo di prezzo in area 1,1908. Questo livello, come mostrato in figura, è molto importante in quanto vede la presenza di un’altra linea di resistenza in area 1,1886. La rottura in chiusura di giornata di questo livello farebbe scattare le quotazioni verso il II obiettivo di prezzo in area 1,2127. La massima estensione del rialzo si trova in area 1,2349.

I ribassisti potrebbero riprendere il controllo della situazione nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 1,1773.

Time frame settimanale

È da fine luglio che le quotazioni si muovono all’interno dei una canale molto stretto che ha come base area 1,1624 e punto di oscillazione area 1,1803. Solo la decisa rottura di questo canale potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Intanto la proiezione in corso rimane rialzista con gli obiettivi indicati in figura, La massima estensione del rialzo si trova in area 1,279.

Time frame mensile

Il livello chiave sul time frame mensile è area 1,2007. Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione rialzista verso il I obiettivo di prezzo in area 1,2828. I successivi obiettivi rialzisti sono quelli indicati in figura.

La mancata rottura di area 1,2007, invece, potrebbe favorire ritracciamenti verso il supporto in area 1,1487. La mancata tenuta di questo livello favorirebbe un’inversione ribassista.