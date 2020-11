L’Ecobonus 110% per la riqualificazione energetica spingerà in alto questo titolo azionario in quanto ha creato una sua controllata la cui proposta è rivolta alle imprese edili e impiantistiche che intendono operare la riqualificazione energetica a favore di condomini, unità familiari e cooperative di abitazioni.

Elettra Investimenti, quindi, potrebbe essere un buon investimento per il lungo periodo. In generale, l’Ecobonus 110% per la riqualificazione energetica previsto dal “Decreto Rilancio” (D.L. n.34 del 19 maggio 2020) potrebbe essere un’ottima opportunità per tutte quelle società che operano nel settore delle energie rinnovabili.

L’Ecobonus 110% per la riqualificazione energetica spingerà in alto questo titolo azionario: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo Elettra Investimenti (MIL:ELIN) ha chiuso la seduta del 3 novembre a quota 6,85 euro in rialzo del 3,79% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma sta approcciando al primo livello importante in area 6,3 euro (I obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello in chiusura di settimana potrebbe favorire una ripartenza al rialzo. In caso contrario le quotazioni si dirigerebbero verso i livelli indicati in figura.

Time frame mensile

La proiezione in corso è rialzista e ha un massimo potenziale di apprezzamento del 100% circa, Importante, però, sarà a tenuta in chiusura di mese del supporto in area 6,1 euro.

La conferma che la proiezione rialzista si sta dirigendo verso gli obiettivi indicati in figura si avrebbe con una chiusura mensile superiore a 7,89 euro.