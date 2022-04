Aprile è ormai agli sgoccioli ma questo mese continua a far parlare di sé, impegnando l’oroscopo in un via vai di colpi di scena. Infatti, non sarebbe ancora il momento di proiettarsi nelle nuove avventure di maggio, perché ci sarebbe ancora qualche sorpresa in serbo per noi.

In particolare, i suoi ultimissimi giorni saranno un vero e proprio happy ending per questo terzetto fortunatissimo.

Tuttavia, proprio giorno 30, il mese di aprile sgancerà la vera bomba, un’eclissi solare che influenzerà le sorti dello zodiaco fino ai primi di maggio. L’oroscopo, dall’alto della sua posizione privilegiata, ha già anticipato che Pesci e Vergine se la vedranno dura.

Ma chi saranno, invece, i fortunati che se la spasseranno più di tutti? Lo scopriremo proprio nell’articolo di oggi.

Un cielo movimentato

Questi ultimi giorni di aprile saranno illuminati da un cielo decisamente in subbuglio. Come anticipato, sabato 30 ci sarà la prima eclissi di Sole del 2022, che avverrà al Polo Sud a partire dalle ore 14:45 (19:45 in Italia).

La stella più brillante del nostro sistema solare verrà parzialmente offuscata dalla Luna, in transito verso il segno del Toro. Qui, in concomitanza, avverranno l’eclissi e la Luna nuova, che segnerà l’inizio della stagione di questo magnifico segno di terra.

In particolare, quest’eclissi solare dovrebbe aumentare il nostro fiuto per gli affari, regalando a chiunque la possibilità di vivere un cambiamento. Tuttavia, oltre ai transiti di Sole e Luna, anche alcuni pianeti saranno in movimento.

Mercurio sarà ospite del segno dei Gemelli, ripristinando una accorta lucidità mentale. Venere, invece, raggiungerà Giove e Nettuno fermi in Pesci, portando una ventata di dolcezza e amore.

L’eclissi di Sole sarà la svolta per questi 2 segni zodiacali favoriti da Mercurio mentre Pesci e Vergine faticheranno fino all’inizio di maggio

Non è affatto un mistero che questo cielo in fermento porterà una certa sfortuna a Pesci e Vergine, almeno fino ai primi giorni di maggio.

Il primo perderà terreno sotto i piedi, derubato di quelle sicurezze su cui più faceva affidamento. Inoltre, perdendo di vista il Sole, vivrà un momento di grandi incoerenze, che potrebbe turbare mente e cuore.

Anche per il secondo segno sarà un periodo difficile, in cui ogni tentativo di progettare e costruire potrebbe essere distrutto dal fato e dalle insicurezze.

Al contrario, l’eclissi di Sole sarà la svolta per altri due protagonisti dell’oroscopo, che brinderanno sotto questo cielo così vivace.

Innanzitutto, a trasformare la sua vita sarà l’Acquario, per cui si prospetterebbero novità nell’ambito della sfera privata. Per esempio, un nuovo corteggiatore potrebbe farsi avanti oppure per la coppia potrebbe essere arrivato il momento giusto per prendere importanti decisioni, come cambiare casa.

Infine, anche il Leone svolterà la sua quotidianità con un capovolgimento nell’ambito lavorativo che potrebbe portare quella promozione meritata e tanto sperata.

