Nell’ultimo report sul titolo Indel B facevamo notare come la rottura dei massimi recenti avrebbe potuto far partire un rialzo superiore al 30%. Purtroppo questo scenario non si è concretizzato. La forte resistenza individuata in area 27,5 euro, infatti, ha retto alle pressioni dei rialzisti e spinto al ribasso le quotazioni del titolo.

Il ribasso, però, non è stato molto profondo visto che ha portato le quotazioni ad appoggiarsi sul supporto in area 25,2 euro (I obiettivo di prezzo). Da notare che questo livello sta resistendo alle pressioni dei ribassisti ormai da molte settimane. Quindi, unitamente alla tenuta del supporto, l’eccezionale sottovalutazione del titolo Indel B potrebbe farlo volare al rialzo. Un’indicazione in tal senso arriverebbe da una chiusura settimanale superiore a 26,7 euro. In questo caso le quotazioni di Indel B potrebbero partire per un rialzo con obiettivi ben oltre i recenti massimi storici.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso, gli obiettivi sono quelli indicati in figura. In particolare, la massima estensione del ribasso si trova in area 17,5 euro (III obiettivo di prezzo).

È interessante notare che durante il mese di gennaio è continuato l’acquisto di azioni proprie da parte della società. Allo stato attuale, quindi, Indel B possiede 166.644 azioni proprie.

La valutazione del titolo Indel B

Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, e il rapporto prezzo/utili esprimono una sopravvalutazione che possiamo quantificare intorno al 40%. Analogo livello di sottovalutazione si ottiene andando a considerare il Price to Book ratio.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30% circa.

L’eccezionale sottovalutazione del titolo Indel B potrebbe farlo volare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Indel B (MIL:INDB) ha chiuso la seduta del 31 gennaio a quota 25,3 euro in ribasso dell’1,20% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale