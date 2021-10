L’eccezionale semestrale di BFC Media da decollare le quotazioni del titolo che nel giro di una settimana hanno guadagnato oltre il 35%. Ma quali sono questi numeri che hanno spinto al rialzo il titolo in maniera così decisa?

L’azienda ha riportato un forte risultato del primo semestre con un miglioramento degli utili, dei ricavi e dei margini di profitto. In sintesi questi sono i risultati del primo semestre 2021:

Ricavi: 8,30 milioni di euro (in aumento dell’86% rispetto al primo semestre 2020).

Utile netto: 525.600 euro (in aumento del 222% rispetto al primo semestre2020).

Margine di profitto: 6,3% (in aumento rispetto al 3,7% del primo semestre 2020). L’aumento del margine è stato guidato dall’aumento dei ricavi.

Negli ultimi 3 anni, in media, l’utile per azione è aumentato del 97% all’anno, ma il prezzo delle azioni della società è aumentato solo del 38% all’anno, il che significa che è significativamente in ritardo sulla crescita degli utili. Ci sono, quindi, interessanti prospettive di crescita per il titolo grazie agli utili che continuano a crescere.

Questa sottovalutazione la ritroviamo nel rapporto PE di BFC Media che risulta essere inferiore sia alla media del settore di riferimento che al mercato italiano.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il giudizio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 5%.

BFC Media (MILBLUE) ha chiuso la seduta del 7 ottobre a quota 3,18 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista e da poco ha rotto l’importantissima resistenza in area 3,02 euro (I obiettivo di prezzo) e la settimana in corso sembra confermare questo break. Ci sono altissime probabilità, dunque, che il rialzo possa continuare almeno fino in area 3,56 euro (II obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello, poi, porterebbe al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 4,10 euro. Su questi livelli potremmo immaginare l’inizio di un ritracciamento che rimarrebbe tale se le quotazioni dovessero rimanere sopra area 3,56 euro.

Nel breve una chiusura settimanale inferiore a 3,02 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Approfondimento

