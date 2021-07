Le occhiaie nere e profonde sono sempre un grande problema per molti. Per coprirle basta usare questa particolare tecnica che prevede l’utilizzo di due correttori di consistenze diverse. Se il desiderio non è però quello di coprire il problema ma di risolverlo alla base le Esperte di Beauty hanno la giusta soluzione. L’eccezionale segreto di uno sguardo fresco e radioso è questo scarto prodigioso che arriva direttamente dalla cucina. Si tratta della posa del caffè che, combinata con questi altri ingredienti, restituisce un siero viso potentissimo contro le occhiaie.

Cosa occorre per il siero viso anti-occhiaie al caffè

100 grammi di posa (fondi) di caffè;

olio di mandorle dolci q.b;

olio di avocado;

una garza;

flacone in vetro scuro.

Perché l’eccezionale segreto di uno sguardo fresco e radioso è questo scarto prodigioso

La motivazione è semplice: la caffeina migliora la circolazione e ha un ottimo potere rimpolpante. Ma la caffeina riduce anche l’antiestetico gonfiore connesso alle occhiaie.

Per prima cosa occorre mettere la posa di caffè in infusione nell’olio di mandorle. Bisognerà ricoprire interamente la posa con l’olio e lasciare i due ingredienti in infusione per 5 giorni. Trascorso questo tempo bisognerà filtrare il tutto con un colino a maglie molto strette oppure con una garza sottile.

Tentare di estrarre tutto l’olio e aggiungere la stessa quantità di olio di avocado. È possibile acquistare quest’ultimo nei negozi green o nelle erboristerie più fornite. A questo punto trasferire l’olio ottenuto in un flacone di vetro scuro. Consigliamo di cercarne uno dotato di pipetta in modo da agevolare l’applicazione.

I benefici nell’utilizzo di questo potente rimedio

Suggeriamo di usare il più possibile ingredienti biologici nella cura del viso e nella cosmesi fai da te. I benefici saranno visibili a vista d’occhio. Basterà applicare qualche goccia di siero sul viso completamente struccato di prima mattina.

Oppure è possibile applicare il siero occhi la sera prima di andare a dormire e dopo aver rimosso tutto il make up. I benefici saranno visibili nel giro di circa una decina di minuti.

Suggeriamo di conservare la boccetta in frigorifero specialmente durante l’estate. È anche possibile aggiungere qualche goccia dell’olio essenziale preferito per conferire anche un odore ancor più gradevole al siero.