Un tempo il sapone veniva fatto in casa. Si partiva dalla cenere che diventava potassa, cioè carbonato di potassio, usato poi per produrre il sapone artigianale. Tutt’oggi sono sempre di più le persone che si cimentano nella preparazione di detersivi fai-da-te, seguendo le tante indicazioni che si trovano sul web. Nella guida che segue illustreremo il procedimento per ottenere l’eccezionale sapone super economico per lavare i panni utilizzando l’olio esausto e da preparare con soli altri due ingredienti. Il procedimento da seguire è semplice e veloce. Con pochi ingredienti si otterrà un grosso quantitativo di sapone, da utilizzare per mesi. Se invece si vuole provare a sbiancare il bucato senza usare la candeggina, è possibile consultare quest’altra breve guida.

Ecco l’eccezionale sapone super economico per lavare i panni utilizzando l’olio esausto e da preparare con soli altri due ingredienti

L’olio esausto è quello che avanza dalla frittura di una pietanza. Bisogna ovviamente filtrarlo per eliminare gli eventuali residui di cibo, e va conservato in una bottiglia di plastica. Ecco cosa occorre:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

a) 1,5 kg di olio esausto;

b) 570 grammi di acqua;

c) 193 grammi di soda caustica.

La soda caustica deve essere manipolata con assoluta attenzione e non entrare in contatto con la pelle e con gli occhi. Si consiglia vivamente l’utilizzo di guanti, occhiali e mascherina. Importante non respirare i vapori che si sprigionano dal contatto tra acqua e soda e arieggiare l’ambiente.

Procedimento

Riscaldare l’olio fino a fargli raggiungere una temperatura di 45 gradi. In un altro recipiente, versare la soda nell’acqua e riscaldare portando gli ingredienti alla stessa temperatura dell’olio. Versare lentamente l’olio nell’acqua e soda e girare con un cucchiaio. Mettere gli ingredienti in un mixer e frullare bene fino a quando il composto avrà raggiunto una consistenza cremosa. Versare al suo interno una essenza profumata a scelta. Rinvasare in dei contenitori di plastica. Coprirli con un panno di lana e lasciarli riposare per 48 ore. Trascorsi i due giorni, tagliare le forme e rimetterle al buio fino a quando si saranno indurite del tutto. Il tempo di riposo è di circa due mesi, dopodiché il sapone potrà essere utilizzato. Precisiamo che la soda caustica è necessaria per preparare il sapone, perché permette ai grassi di legare tra loro in modo da diventare glicerina. La soda reagisce con i grassi ed evapora. Quindi non sarà presente nel prodotto finale.