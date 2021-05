Da nord a sud, da est a ovest la pizza è il piatto italiano più conosciuto ed imitato all’estero. La sua bontà ha conquistato il palato di intere generazioni ed è fatta da ingredienti semplici, acqua, farina e lievito di birra.

Ma la pizza si sa, ha un difettuccio: è un pasto un po’ abbondante e molto spesso è bandita dai regimi alimentari ipocalorici, in quanto salata e lievitata.

Insomma uno sgarro che vale sempre la pena fare, però se ci fosse un’alternativa più salutare e meno calorica saremo tutti più contenti. Ed il nostro intento di oggi è proprio quello di proporre una ricetta alternativa, così gustosa e soffice che piacerà proprio a tutti.

Dunque è questa l’eccezionale ricetta per una pizza super leggera e sofficissima con sole 280 calorie da poter mangiare anche a cena senza sensi di colpa.

È una ricetta che prevede l’utilizzo di ingredienti alternativi, è una pizza senza farina, super leggera e proteica, una preparazione che sarà amatissima dagli sportivi. Per chi invece cerca una ricetta classica, ma molto buona cliccare qui.

Ricetta per la pizza nuvola

Ingredienti per 1 persona:

50 ml di albume;

1 uovo;

50 g di yogurt;

50 ml di passata di pomodoro;

1 cucchiaino di parmigiano;

3 fettine di formaggio light;

sale e spezie;

foglioline di basilico.

Procedimento

Preriscaldare il forno a 150° C e rivestire una teglia con carta da forno. In una terrina intanto dividere il tuorlo dall’albume che va montato, insieme agli altri 50 ml di albume, a neve ferma. In un’altra ciotola dove avremo riposto il tuorlo aggiungere lo yogurt, il parmigiano, il lievito, il sale, le spezie e mescolare energicamente il tutto. Versare l’albume montato a neve poco alla volta nell’impasto mescolando bene ed avendo cura di non smontarlo. Versare il composto per metà sulla teglia dandogli una forma circolare, riporre in frigo per 2 minuti.

A questo punto aggiungere sulla superficie della pizza la mozzarella tagliata, ricoprire la pizza con il restante composto ed infornare per 10 minuti. Estrarre la teglia dal forno e versare in superficie la passata di pomodoro, precedentemente cotta e altro formaggio. Rimettere in forno ed attendere che il formaggio si sciolga completamente. Sfornare e aggiungere le foglioline di basilico fresco, la nostra pizza sarà pronta per essere gustata.

