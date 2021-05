La torta di mele è un grande classico della tradizione culinaria di numerosissimi Paesi italiani ed esteri. Che sia una torta di mele o dei semplici biscotti con il cuor di mela, piuttosto che le amatissime apple-pie, le mele sono sempre le protagoniste indiscusse.

Nella nostra rubrica di cucina abbiamo trattato più e più volte ricette e consigli per avere delle torte di mela eccezionali e da far invidia alle migliori pasticcerie, che è possibile trovare cliccando qui.

L’eccezionale ricetta alle mele a bassissimo contenuto di carboidrati pronta in 20 minuti e con un ingrediente segreto che farà impazzire anche i nostri bambini

Tuttavia la preparazione di oggi è un’insolita delizia che per la sua bontà ed i suoi ingredienti si adatta alle esigenze di tanti. Che siano persone che si allenano, bambini o più semplicemente persone golose, questa delizia del giorno farà un gran successo. Una ricetta estremamente semplice che può essere preparata anche da chi non ha particolare dimestichezza con la cucina. Un successo assicurato, ma vediamo insieme la ricetta.

Brownie light al cioccolato

Ingredienti per 4 persone

90 g di burro di arachidi o di altra frutta secca;

1 cucchiaino di miele;

1 uovo;

100g di polpa di mele;

30 g di farina di cocco;

250 g di cacao amaro;

1 cucchiaino di bicarbonato;

1 cucchiaino di limone.

Procedimento

In una terrina mescolare il burro di frutta secca con la polpa di mela, l’uovo e il miele fino ad ottenere un impasto omogeneo. Aggiungere il cacao e la farina di cocco e mescolare bene. Aggiungere il cucchiaino di bicarbonato e quello di limone e mescolare velocemente. Versare in una teglia di 15 cm rivestita con carta da forno e cuocere in forno preriscaldato a 150 C per 20 minuti. Attendere che i brownies siano pronti e tagliarli a quadrotti, da consumare semplici oppure con l’aggiunta di pezzettini di frutta secca o fresca sulla superficie. O con un velo di cioccolato fondente fuso.

Ed ecco l’eccezionale ricetta alle mele a bassissimo contenuto di carboidrati pronta in 20 minuti e con un ingrediente segreto che farà impazzire anche i nostri bambini.