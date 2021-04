Le foglie di guava il cui nome scientifico è Psidium guajava, è una piccola pianta sempreverde originaria dell’America centrale, molto utilizzata per i suoi buoni frutti. Questi hanno un sapore simile alla pesca, e il loro colore varia dal bianco al giallo, fino al violetto.

Di questa pianta, vengono utilizzate anche le foglie, in quanto sono dotate di particolari proprietà e principi attivi molto utili al nostro organismo. Essi sono costituiti da saponine, tannini, flavonoidi, carotenoidi, eugenolo.

Funzionano da antidiarroici naturali, proteggono il cuore, svolgono azioni benefiche nei confronti di coloro che soffrono di diabete, e pare secondo alcuni studi che abbiano un ruolo importante anche nel settore oncologico.

Le proprietà di questa pianta sono state note fin dall’antichità ma ci sono anche altre caratteristiche interessanti. Ora in questo articolo andremo a vedere l’eccezionale potere di queste foglie che ci regalano capelli bellissimi voluminosi e sani, attraverso delle ricette da preparare a casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Vedremo come è facile attivare la ricrescita dei capelli, con questa alternativa naturale molto efficace.

Ecco l’eccezionale potere di questa foglie che ci regalano capelli bellissimi voluminosi e sani

Le foglie di guava contengono vitamina B e B2, molto importanti per la salute del cuoio capelluto e dei capelli.

Il loro utilizzo continuativo regala importanti risultati.

Ora spieghiamo come utilizzarle.

Ingredienti

a) 1 litro di acqua;

b) un pugno di foglie di guava.

Procedimento

Far bollire le foglie di guava in un litro di acqua. Quando iniziano a bollire, lasciarle sobbollire per venti minuti. Filtrare in una ciotola separata e lasciare raffreddare.

Come applicare

Lavare i capelli come di consueto, tamponarli bene con un asciugamani, per eliminare l’eccesso di acqua e asciugarli.

Applicare il liquido con le dita, dalle radici dei capelli fino alle punte.

Massaggiare il cuoio capelluto, e farlo agire per qualche ora.

Risciacquare i capelli con l’acqua.

Usare questo tonico regolarmente, per poterne apprezzare i suoi benefici.

Dove si trovano

Le foglie di guava si possono acquistare nelle erboristerie oppure su internet.