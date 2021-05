Quando si parla di investimento in titoli di Stato la mente corre a quelli italiani, come Buoni ordinari del Tesoro (BOT) o i Buoni del Tesoro Poliennali (BTP). Ma molti non sanno che è possibile, semplice e spesso conveniente, investire in titoli di Stati stranieri. Alle volte queste obbligazioni governative hanno un rating maggiore di quello italiano e contemporaneamente anche un rendimento maggiore. È il caso dei bond governativi statunitensi, che hanno un rendimento più alto di quelli italiani e il massimo grado d’affidabilità. Il T-Bond USA è l’eccezionale obbligazione che rende il doppio dei nostri titoli di Stato potrebbe essere tra gli investimenti più sicuri al mondo. Andiamo a scoprire le grandi opportunità di questo investimento adatto a tutti.

I bond USA sono i più sicuri al mondo e rendono molto più di quelli italiani

Sembra incredibile ma le obbligazioni governative a tasso fisso degli Stati Uniti hanno un rendimento maggiore rispetto ai nostri ed hanno un rischio minore. In genere in finanza rischio e rendimento vanno di pari passo. Il rendimento sale se il rischio aumenta e viceversa. Eppure le obbligazioni governative USA valgono più di quelle italiane su tutte le scadenze. Facciamo un paio d’esempi.

Il titolo di Stato decennale a tasso fisso USA (T-Bond con scadenza febbraio 2031, Isin: US912810FP85), al momento dell’analisi rende l’1,5% lordo annuo. Questa è l’eccezionale obbligazione che rende il doppio dei nostri titoli di Stato potrebbe essere tra gli investimenti più sicuri al mondo. Infatti, il corrispondente BTP italiano con scadenza maggio 2031 (Isin: IT0001444378) ha un rendimento lordo dello 0,8%, quasi la metà.

Analizziamo adesso i titoli trentennali dei due Stati. Il nostro BTP con scadenza nel settembre del 2051 (Isin: IT0005425233), al momento dell’analisi ha un rendimento lordo annuo dell’1,9% annuo. Ma il corrispondente titolo di Stato USA, il T-Bond, che scade a febbraio del 2050 (Isin: US912810SL35), rende il 2,30% lordo annuo. Un valore superiore di quasi un 20%.

Attenzione al rischio cambio

Quindi fare un investimento in titoli di Stato a stelle e strisce sembrerebbe molto più conveniente. Non solo il rendimento è maggiore, nel caso del decennale quasi doppio, ma anche l’emittente, il Tesoro USA, è considerato molto più affidabile. Anzi, è in assoluto considerato il più affidabile del mondo. Ma se l’investimento nel titolo decennale USA è più sicuro e rende anche il doppio di quello italiano, c’è un aspetto da considerare. I titoli di Stato statunitensi sono in dollari e la variazione di cambio influirà sul rendimento. Perché l’investimento nel T-Bond USA sia conveniente deve verificarsi un rafforzamento del dollaro contro l’euro. Immaginiamo di portare a scadenza il titolo di Stato americano. Al momento del rimborso idealmente il tasso di cambio euro/dollaro non dovrebbe essere superiore di quello al momento dell’investimento. L’apprezzamento dell’euro contro dollaro farà calare il rendimento finale.