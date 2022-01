Quando decidiamo di stare a casa a guardare un bel film, la cosa più difficile è sempre fare la scelta giusta. Infatti ci sono tantissime cose diverse che possiamo guardare, dai thriller alle commedie romantiche, passando per i film storici.

Siccome è facile perdersi, soprattutto nei cataloghi dei servizi di streaming, cerchiamo di dare un consiglio. Indicheremo un film che ha avuto un grandissimo impatto sul cinema degli ultimi 20 anni, disponibile su una delle piattaforme più popolari. Conosciamo quindi l’eccezionale film che ha fatto la storia e che ci terrà incollati al divano tutta la sera.

Il film con grandi attori ed un grande regista

Oggi facciamo la conoscenza di uno dei più grandi successi degli anni ‘90, ovvero Seven di David Fincher. Questo film è uscito nel 1995, ed in breve tempo ha sconvolto milioni di appassionati. Oggi possiamo vederlo nell’abbonamento di Prime Video. La pellicola ha per protagonisti Brad Pitt, Morgan Freeman, e Gwyneth Paltrow, tre nomi importantissimi ad Hollywood.

La storia di Seven parla di un misterioso killer, che uccide le sue vittime per punirle di essersi macchiate di uno dei sette peccati capitali. Ad investigare su questi efferati crimini sono proprio Brad Pitt e Morgan Freeman, due detective che seguiranno le orme del tremendo criminale.

L’eccezionale film che ha fatto la storia e che ci terrà incollati al divano tutta la sera

In Seven, anche l’assassino è interpretato da un attore molto famoso. Però il regista ha voluto nascondere la presenza di questo attore nel film, così da sorprendere tutto il pubblico quando viene svelato il colpevole. Ovviamente neanche noi riveliamo di chi si tratta, ma invitiamo a guardare questo film pieno di emozioni forti.

Il film ebbe immediato successo di pubblico all’uscita, ma la critica non lo apprezzò moltissimo. Fu candidato solamente ad un Oscar, quello per il miglior montaggio, che non vinse nemmeno. Ma nel tempo, questo film ha saputo conquistarsi un seguito di appassionati adoranti, ed oggi si considera una delle migliori pellicole di David Fincher. Questo regista è celebre per tante grandi pellicole, come Gone Girl ed Il curioso caso di Benjamin Button, ma è con Seven che ha dato il meglio di sé.

Chi ama Seven dovrebbe poi dare una possibilità anche a Mank, il film più recente di David Fincher, che è disponibile su Netflix. Si tratta di un film molto meno cupo di Seven, che parla della stesura di uno dei più grandi film di sempre, ovvero Quarto Potere.