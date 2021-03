L’eccezionale erba per il nostro giardino che cresce e si regola da sola senza bisogno del nostro aiuto   

Di quanto lavoro e quante cure ha bisogno il nostro giardino e soprattutto il suo manto erboso! A volte vorremmo rinunciarvi, eppure prima di farlo scopriamo dapprima l’eccezionale erba da giardino che cresce e si regola da sola senza bisogno del nostro aiuto.

Il prato richiede molta cura

Prendersi cura di un prato richiede un certo impegno, soprattutto in questo periodo primaverile, dove si richiedono alcuni interventi importanti. Si estirpano le erbacce, un lavoro lungo e faticoso da fare a mano e subito dopo inizia la risemina. Ma per approfondire come prendersi cura del manto erboso del giardino, rimandiamo a questo articolo.

Soluzioni alternative

Un prato senza erba è inconcepibile, ma per un giardino di casa questo è possibile. Possiamo sostituire l’erba con dei materiali che daranno al giardino anche una certa eleganza. Il primo è la ghiaia bianca, composta da ciottoli di medie e piccole dimensioni levigati fra loro.

Un’altra possibilità è il gres, la ceramica grezza soprattutto indicata per coprire piccoli spazi. C’è poi anche il legno in toghe, che crea un ambiente di naturale bellezza.

L’eccezionale erba da giardino che cresce e si regola da sola senza bisogno del nostro aiuto

Tuttavia per chi non può dedicarsi al giardino e non vuole sostituire l’erba, esiste in commercio un’erba dalle caratteristiche interessanti.

La Zoysia tenuifolia, non è originaria delle nostre zone ma delle isole dell’Oceano Indiano, in quel mare compreso tra l’Africa e l’India.

Cresce lentamente e senza superare i 5 cm di altezza. Crea da sola un manto soffice su cui è possibile tranquillamente camminarci a piedi scalzi. Sopporta senza problemi la salsedine, le alte come le basse temperature, la mancanza d’acqua per lunghi periodi. Non cresce uniforme come un rigido prato all’inglese, ma tende a creare dei ciuffi ondulati, così da formare delle piacevoli forme nel nostro giardino. Inoltre tutto quello che chiede è un solo taglio all’anno.

È già presente in Italia in alcuni parchi ed è possibile acquistarne i semi. Ma una volta cresciuta, avremo un manto d’erba soffice e durevole e senza bisogno che ce ne prendiamo granché cura.