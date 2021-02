Gli ingredienti di questo primo piatto sono pochissimi. Ma il gusto non ha eguali. Non ci resta che metterci ai fornelli e in soli 20 minuti avremo un primo piatto da leccarsi i baffi.

Le zucchine sono le protagoniste di questo cremoso primo piatto facile da preparare

Questo piatto è adatto anche ai vegetariani. Se non si mangia il formaggio perché non piace o si è intolleranti basterà eliminarlo dalla ricetta. Per ottenere una cremosità simile si può sostituire con del burro o della margarina. Ecco la ricetta della pasta con zucchine e zafferano.

Ingredienti per 2 persone

170gr di mezze maniche (o una pasta corta a scelta);

2 zucchine piccole;

50gr di formaggio grattugiato;

1 bustina di zafferano;

olio extravergine d’oliva;

sale q.b.

pepe.

Procedimento

Prima di tutto prendiamo le zucchine e laviamole per bene. Ora si possono tagliare in due modi diversi, prima a rondelle e poi a metà. Oppure si possono grattugiare con una grattugia, dalla parte dei fori ovali. In questo modo le zucchine saranno pronte in un battibaleno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Prendiamo una padella, versiamo l’olio extravergine d’oliva. Se vogliamo possiamo aggiungere dell’aglio. Ma è bene sapere che coprirà il sapore delicato dello zafferano. Quando l’olio sarà caldo, tuffiamo le zucchine. Le saliamo a piacimento e le lasciamo cuocere per un massimo di 10 minuti. Alternando la cottura con coperchio per qualche minuto. Un po’ di pepe e saranno pronte.

Intanto riempiamo una pentola con dell’acqua. Quando bollirà è il momento di salarla e tuffare la pasta. Mentre la pasta sta cuocendo, prendiamo un mestolo di acqua di cottura e lasciamolo da parte.

In una ciotola mettiamo il formaggio grattugiato e lo zafferano. Aggiungiamo il mestolo di acqua di cottura e mescoliamo. Con una forchetta o con una frusta. Creando così una fantastica crema.

Ora scoliamo la pasta, al dente e la mettiamo nella padella con le zucchine. La facciamo saltare per qualche minuto. E aggiungiamo la crema di formaggio e zafferano. Mantechiamo bene e il piatto è pronto.

Ecco qui. Le zucchine sono le protagoniste di questo cremoso primo piatto facile da preparare. Veloce e gustoso, ottimo per un pranzo o una cena veloce. E di solito questi ingredienti si trovano in tutte le case. Quindi è anche un’ottima idea se non si ha il tempo di andare a fare la spesa.

Approfondimento

Zucchine sott’olio fatte in casa, una soluzione veloce sempre a portata di mano