Le zucchine piacciono ripiene o al forno ma con questa ricetta tradizionale saranno un gustoso antipasto o un contorno sfizioso

Nella vita quotidiana usiamo molti elettrodomestici con facilità. Ci aiutano nelle pulizie, nell’asciugatura dei capelli e anche per togliere le pieghe da camicie e pantaloni. Tra tanti in cucina è ormai indispensabile il frigorifero. Quando torniamo dal supermercato ci premuriamo a conservare al fresco yogurt, gelato, surgelati, formaggi, carni, verdure e tanto altro. Un tempo era più complicato farlo.

Un mezzo antico usato in Piemonte permetteva una lunga conservazione di pesce e carni, specialmente in estate, in tempi in cui non esisteva il frigorifero. Questo metodo tradizionale è tuttora molto usato anche per rendere più saporite le verdure.

Stiamo parlando della marinatura detta in carpione. Il nome sembrerebbe derivare da un pesce di acqua dolce, la carpa.

Una verdura estiva

Soprattutto da giugno a settembre è reperibile la zucchina, frutto di una pianta appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae. Si conobbe in Europa solo dopo l’impresa di Cristoforo Colombo, dato che le sue origini appartengono all’America centrale.

La zucchina avrebbe un basso contenuto calorico e sarebbe uno degli alimenti consigliati in caso di intestino irritabile. C’è quella scura, quella chiara, lunga e anche tonda. Molto buoni anche i suoi fiori fritti con la pastella.

Le zucchine piacciono ripiene o al forno. Si possono cucinare con un trito di carne oppure del tonno e un po’ di capperi. Così come con il pesce, la preparazione in carpione si adatta bene anche a questa verdura.

Ecco cosa occorre per zucchine in carpione per 4 persone:

500 g di zucchine;

200 ml di vino bianco;

100 ml di aceto;

2 spicchi d’aglio;

una cipolla;

olio extravergine d’oliva;

olio di semi;

qualche foglia di salvia;

sale e pepe.

Lavare e asciugare le zucchine, privarle delle estremità e poi tagliarle, pirma per il lungo e poi a bastoncini.

Versare un po’ di olio extravergine d’oliva in una padella e aggiungere aglio e cipolla tritati. Rosolare a fiamma bassa e aggiungere poi la salvia sminuzzata. Dopo qualche minuto versare il vino, poi l’aceto e dopo qualche secondo spegnere il fuoco e spostare la padella su un ripiano. Versare ora il tutto in un contenitore.

Friggere adesso in abbondante olio di semi le zucchine, scolarle un po’ e dopo trasferirle nel contenitore con il liquido. Coprire con della pellicola e conservare in frigorifero per 12 ore per la marinatura.

Le zucchine in carpione su delle bruschette possono essere un gustoso antipasto oppure possono fare da contorno a pesci o a carni.

