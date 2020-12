Farsi un tatuaggio, ormai è di moda da molti anni. Sono poche le persone che non ne hanno almeno uno, anche piccolo, in qualche parte nascosta del corpo.

Decidere di farsi un tatuaggio, è una scelta importante e chi è troppo sensibile al dolore, dovrebbe pensarci bene.

La domanda ricorrente che viene posta ai tatuatori è proprio questa: quali sono le zone dove è più doloroso tatuarsi e cosa fare contro il dolore?

Il dolore, dipende principalmente dalla parte del corpo e dalla grandezza del disegno.

Ecco le zone dove è più doloroso tatuarsi e cosa fare contro il dolore

Tutto dipende dalla soglia del dolore che ciascuno ha e comunque, tutti ne parlano come un esperienza abbastanza dolorosa.

Il dolore è più o meno intenso, a seconda della zona del corpo in cui viene eseguito, poiché alcune parti, sono meno sensibili di altre. Le zone migliori dove farlo e dove si sente meno dolore sono quelle in cui c’è una presenza maggiore di massa grassa.

Le zone dove si avverte maggiormente il dolore sono:

a) viso;

b) petto;

c) ascella;

d) polpaccio;

e) anca;

f) dorso;

g) giunture;

h) zona intima;

i) piede.

Le zone dove si avverte meno dolore sono:

a) braccio superiore;

b) spalla;

c) collo e nuca;

d) glutei;

e) avambraccio;

f) coscia;

g) tibia.

Come alleviare il dolore

Bere molta acqua

Bere molto, durante le 12 ore precedenti al tatuaggio aiuta a tenere la pelle ben idratata. Questo farà in modo che, l’inchiostro si possa fissare meglio nell’epidermide, il tatuaggio verrà eseguito in un tempo minore, con meno fuoriuscita di sangue e meno dolore.

Dormire almeno sette ore la notte prima del tatuaggio

Per riuscire a resistere durante la seduta del tatuaggio e non sentire eccessivo dolore, occorre aver dormito la notte precedente la seduta.

Brevi pause durante il tatuaggio

In accordo col tatuatore, è opportuno fare delle brevi e poche pause, in modo da riposare e riacquistare le forze per poter continuare la seduta, specie se questa, viene eseguita in dei punti molto dolorosi.