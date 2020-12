Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Molti di noi si chiedono soprattutto durante l’inverno, se assumere vitamine può farci sentire più in forza. Le vitamine sono molto importanti nei processi del nostro organismo. Hanno un ruolo di spicco nel metabolismo. Si è visto che la loro assunzione previene anche alcune malattie.

Le vitamine sono in grado di difenderci ma il nostro organismo non è in grado di produrle autonomamente. È necessario che l’attenzione all’alimentazione sia mirata a cibi che variano sulla tavola e contengano tutte le vitamine di cui abbiamo bisogno. Le vitamine non devono mai mancare soprattutto in inverno.

Come fare per assumere più vitamine

Il Professor Pier Luigi Rossi, Professore di Nutrizione Clinica all’Università Bologna ci spiega la loro importanza.

Le vitamine devono essere assunte con l’alimentazione e con il bilanciamento degli alimenti. In modo da fornirci tutte quelle di cui l’organismo ha bisogno per un buon funzionamento. Quando questo non accade dobbiamo ricorrere agli integratori per assumerne il giusto dosaggio. Vitamine insufficienti nell’organismo portano dei problemi ma anche l’eccesso di queste può essere problematico. Nel nostro organismo ne occorre la giusta quantità.

Un po’ più nel particolare

Le vitamine si distinguono, in vitamine idrosolubili e vitamine liposolubili. Le prime si sciolgono nell’acqua, le seconde nei grassi.

Liposolubili: B1,B2, B3, B4, B5, B6, B7, B12 e vitamina C. Queste in particolare sono vitamine che il corpo non può riprodurre ma è possibile ritrovarne alcune nella verdura e nella frutta. Infine le vitamine A, D, K ed E che l’organismo prende dal grasso. Quella più carente di solito è la D. Infatti è una vitamina che viene assunta tramite l’alimentazione solo per il 10% del fabbisogno. La restante percentuale è assunta tramite la nostra esposizione alla luce solare. Di solito si assume d’estate con l’aiuto del sole e del caldo. Mentre d’inverno con il freddo e la mancanza di luce si può essere carenti.

Quindi è importante fare attenzione che tutte le vitamine siano nella dieta. Per questo le vitamine non devono mai mancare soprattutto in inverno. Se tutto è regolato da una buona assunzione di cibi che la possiedono, sapremo nutrirci a dovere e questo ci darà il giusto benessere.