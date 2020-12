Gesù Bambino è finalmente venuto alla luce e proprio per questo motivo oggi si inserisce la sua figurina nel presepe. Per questo motivo oggi è il giorno migliore per scoprire una piccola curiosità su questa usanza tipicamente natalizia. Oggi vedremo che le vere origini del presepe sono romane e derivano dalla festa dei Saturnalia.

I Lari

Il periodo del solstizio d’inverno è da sempre stato carico di significati spirituali. Infatti, il giorno più corto dell’anno, in cui la notte diventa lunga e fredda, è una porta di apertura verso la stagione che verrà dopo, la primavera.

Da questa giornata in poi, infatti, comincia, man mano, a rispuntare il sole e l’uomo diventa, con il passare dei mesi, testimone della rinascita della natura.

Gli antichi Romani durante questo lasso di tempo avevano l’usanza di mettere in casa le statuette dei Lari, ovvero gli spiriti defunti protettori della famiglia. Questo tipo di allestimento è molto simile alla nostra concezione di presepe. E si avvicina anche alla logica di celebrazione familiare che il Natale rappresenta.

Le statuine venivano disposte su delle mensole e creavano così una presenza fisica che rassicurava e rallegrava i vivi. Ravvivando la memoria dei loro cari trapassati.

Un’altra similitudine si può riscontrare in un altro momento focale di questa festività. Ovvero lo scambio dei doni.

Era uso, infatti, farlo augurando agli altri salute e prosperità, nello stesso modo in cui accade oggi.

Ecco spiegato, dunque, perché le vere origini del presepe sono romane e derivano dalla festa dei Saturnalia.

Oggi abbiamo parlato di uno dei simboli di Natale per eccellenza, il presepe, e lo abbiamo confrontato con un’usanza precristiana in voga già negli anni prima della nascita di Gesù. Se si è interessati a scoprire altre curiosità sulla festa più amata dagli italiani, suggeriamo di leggere un approfondimento sull’abete natalizio e sulla sua simbologia. Per saperne di più basta cliccare qui.