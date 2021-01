La settimana dell’oro è stata abbastanza particolare con una prima fase laterale-rialzista seguita da un affondo ribassista che ha subito ristabilito lo status quo.Quindi, le velleità rialziste dell’oro sono state immediatamente smorzate rafforzando il ribasso in corso. D’altra parte Come previsto a inizio anno per il 2021 dopo un inizio debole, le quotazioni del metallo prezioso dovrebbero riprendersi e andare ad aggiornare i massimi storici.

L’incertezza che in queste ultime sedute ha caratterizzato l’andamento delle quotazioni è legata all’aumento dei tassi americani (che spinge verso il basso le quotazioni) e alla possibilità di nuovi stimoli all’economia a seguito del rafforzamento della pandemia a livello planetario.

Le velleità rialziste dell’oro sono state immediatamente smorzate rafforzando il ribasso in corso: cosa dice l’analisi grafica?

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 15 gennaio in ribasso dell’1,16% rispetto alla seduta precedente a quota 1.829,9 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un ribasso dello 0,30%.

Time frame settimanale

Come già detto la settimana è stata molto incerta, ma alla fine delle cinque sedute di contrattazione abbiamo assistito a una nuova chiusura settimanale sotto area 1.825,7 dollari. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per una continuazione della discesa verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea tratteggiata rossa.

Viceversa, un immediato recupero in chiusura di settimana di area 1.878,4 dollari farebbe ripartire le quotazioni al rialzo.

Lo Swing Indicator rimane sempre impostato al ribasso.

Time frame mensile

Sul mensile continua la situazione d’incertezza con le quotazioni che continuano a oscillare intorno ad area 1.845,8 dollari con estremi di oscillazione area 1.990 dollari e 1.745 dollari. Solo la definitiva rottura dei due livelli indicati darebbe direzionalità alle quotazioni.

In quest’ottica è interessante notare che l’estremo inferiore di questo intervallo di oscillazione corrisponde al I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista sul settimanale. Sono, quindi, molto probabili discese fino a questo livello, ma la sua tenuta potrebbe favorire una ripartenza al rialzo. In caso contrario le quotazioni potrebbero raggiungere area 1.600 dollari dove si potrebbe concretizzare un ottimo punto d’ingresso.