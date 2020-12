Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il riso è l’alimento più consumato a livello mondiale in cucina. Esistono però davvero molti tipi di riso differenti, ognuno con qualità diverse; basti pensare che nel mondo ci sono circa 140.000 varietà.

Innanzitutto il riso viene classificato per forma e dimensione in comune, semifino, fino e superfino, a seconda che sia più tondo o allungato. Non si tratta però dell’unica distinzione possibile. Vediamo quindi assieme tutte le varietà di riso e perché dovremmo alternarle nell’alimentazione quotidiana.

Le tipologie più famose

Il riso arborio è sicuramente una delle varietà più conosciute. Risulta perfetto per i risotti perché è caratterizzato da chicchi grandi e ricchi di amido.

Il riso carnaroli è molto simile al precedente. Vengono entrambi dal nord Italia, è sempre ottimo per i risotti, ma rimane leggermente più duro in cottura.

Il riso venere è invece famoso per la sua colorazione nera; si tratta di una tipologia integrale. Essendo più resistente alla cottura rispetto ai precedenti non va bene come risotto mantecato. Meglio cuocerlo lessato o al forno e accompagnarlo con legumi o pesce.

Il vialone nano è la tipologia utilizzata per la ministra di riso con piselli. Si tratta di un’altra varietà adatta alle ricette dei risotti.

Il ribe è invece la tipologia da usare preferibilmente nel caso delle insalate di riso.

Altre tipologie di riso

Il riso baldo è sempre una tipologia di qualità. Si presta bene nelle minestre e nella preparazione degli arancini.

Il riso hermes possiede invece una colorazione rossa, è integrale e italiano. Similmente a quello venere si accompagna bene con i legumi, ma anche con le verdure e nelle insalate.

Il riso basmati ha provenienza orientale. Buonissimo sia in bianco sia accompagnato da altri ingredienti, ha il pregio di cuocere velocemente.

Il kome è una varietà giapponese. Si usa soprattutto nel sushi perché rimane particolarmente compatto.

Il riso thai Jasmine ha sempre origine orientale, precisamente thailandese. È caratterizzato da un profumo intenso ed è la base di molte ricette tipiche.

Ecco quindi le varietà di riso e perché dovremmo alternarle nell’alimentazione quotidiana. Come abbiamo visto ogni riso ha sue proprietà e i propri punti di forza. Alternare e conoscere le varie tipologie non solo ci permetterà di cucinare al meglio ogni piatto, ma anche di cambiare la nostra dieta. Variare la propria alimentazione è infatti il segreto per vivere sani.