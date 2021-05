Pomodori, zucchine, prezzemolo e basilico: sono queste le piante più coltivate nei nostri orti. Il motivo è subito svelato: sono gli alimenti alla base della cucina italiana, quelli che tutti conoscono e che usano quotidianamente. Mentre per zucchine, prezzemolo e basilico la scelta della varietà è semplice e limitata, per i pomodori le alternative sono tantissime. E cambiano in base all’utilizzo finale: ci sono pomodori adatti per il sugo, altri da trasformare in pelati, altri da consumare in insalata, e la lista potrebbe continuare.

E allora ecco le varietà di pomodori da piantare per avere un raccolto duraturo per tutta l’estate e da trasformare in conserva.

I pomodori da trasformare in salsa o pelati

Le varietà più adatte da trasformare in salsa o pelati sono due: il famoso San Marzano e il Costoluto di Parma. La pianta di San Marzano porta i suoi frutti dopo circa 80 giorni dalla sua coltivazione e ha frutti rossi e dalla forma allungata. È ottimo da trasformare in pelati, per la sua scarsissima acquosità. È una pianta che continua a crescere nel tempo sviluppando nuovi palchi. Un’altra varietà che si presta alla preparazione di sughi e conserve è il Costoluto di Parma, un pomodoro piuttosto tardivo. Si caratterizza per la sua forma grande e schiacciata, con evidenti costolature. Come tutti i costoluti, è ottimo per la salsa perché poco acquoso, saporito e con pochi semi.

Da mangiare come snack

Negli ultimi anni si è affacciata una nuova varietà di pomodoro che riunisce le caratteristiche del Datterino a quelle del San Marzano: è il Dunne. Si tratta di un pomodoro dalla forma allungata, dalla polpa dolce e aromatica, sempre soda, quasi croccante, che si può mangiare semplicemente così, nella sua essenzialità. Perfetto come snack o per gli aperitivi, il Dunne è una varietà precoce, a cui va applicata la sfemminellatura per avere frutti adeguatamente grandi.

I pomodori da insalata

Non tutti conoscono questa varietà, piuttosto giovane, ma dopo averla assaggiata non se ne potrà più fare a meno. Stiamo parlando del Fantasio, una varietà di pomodoro rotondo a grappolo da insalata. Un suo frutto può pesare intorno ai 250 gr e al taglio si presenta sodo e polposo, perfetto per l’insalata. È una specie resistente alla peronospora e le piante sono in grado di prolungare il ciclo vegetativo perché vengono attaccate più tardi.

San Marzano, Costoluto di Parma, Dunne e Fantasio: ecco le varietà di pomodori da piantare per avere un raccolto duraturo per tutta l’estate e da trasformare in conserva.

