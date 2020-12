Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La colazione tedesca è ricca di piatti che ci sembrano impossibili da mangiare al mattino. Uova, pancetta, addirittura le patate stufate con il burro! Eppure, le uova alla tedesca, saporito piatto unico, sono una di quelle preparazioni che vale la pena assaggiare almeno una volta nella vita. Le uova sono accompagnate da cipolle e pancetta e vengono stufate in una padella, magari di ghisa come quelle di una volta.

La loro preparazione è semplicissima.

Vediamo come realizzare le uova alla tedesca.

Ingredienti

6 uova;

100 ml di latte;

1 cipolla;

2 patate;

100 gr di pancetta;

50 gr di burro;

sale e pepe qb.

Tritare bene le cipolle e mettere sul fornello una pentola piena d’acqua salata. Far bollire le patate e tirarle fuori quando saranno belle cotte. Sbucciarle e tagliarle quindi a cubetti. Mettere uova, latte, sale e pepe in una ciotola e sbatterle bene assieme.

In una padella, mettere il burro e fare un soffritto. Aggiungere la cipolla e la pancetta e far rosolare bene il tutto. Dovranno cuocere per circa cinque minuti al massimo.

Aggiungere quindi le patate e lasciare insaporire il tutto nei grassi del burro e della pancetta.

Mettere infine le uova sbattute col latte, abbassare il fuoco e mescolare il tutto con un cucchiaio di legno. Far cuocere bene le uova e servire ben caldo.

Sarebbe meglio non far cuocere del tutto le uova, come per la preparazione della carbonara.

Se si vuole, si può mettere del prosciutto cotto al posto della pancetta.

Le uova alla tedesca si accompagnano bene a del pane tostato, magari di segale per riprendere i sapori tipici tedeschi.

Le uova così cucinate vanno bene sia a colazione che a pranzo. Se si vuole, si può aggiungere dell’erba cipollina per aromatizzare il piatto e donargli un sapore unico e coinvolgente.