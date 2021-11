Sicuramente osservare il nostro corpo, spesso e volentieri, può essere una buona e corretta abitudine. Guardare attentamente il nostro fisico, analizzarlo e cercare di capire se sta comunicando con noi è un aspetto della nostra vita che non dovremmo mai dare per scontato. Infatti, l’organismo tenta sempre di mettersi in contatto con noi. E lo fa attraverso segnali, stimoli, sintomi che possono stare a significare tantissime cose. Ma, una volta inviato il messaggio, sta a noi recepirlo e capire come muoverci al meglio possibile per poter rendere la nostra salute solida e salda.

Le unghie possono raccontare tanto sulla nostra condizione di salute dunque dovremmo osservare questa particolarità

Ciò che dovremmo sempre fare, quindi, in poche parole, è accertarci che tutto vada per il verso giusto. E soprattutto cercare di capire a quale problema corrispondono determinati sintomi. Infatti, non tutti i segnali inviati dal corpo, spesso, sono così chiari e concisi come ce li aspetteremmo e come li desidereremmo. Basti pensare, per esempio, a ciò che abbiamo scritto in questo nostro precedente articolo. Qui, per esempio, descriviamo un sintomo che molti legano alle emorroidi ma che, accompagnato da altri segnali, potrebbe avvisare della presenza di un tumore. Oggi vogliamo fare la stessa cosa, concentrandoci questa volta su una precisa zona del nostro corpo, ossia le unghie.

Osserviamo bene la forma e il colore perché possono dirci molto sul nostro stato di salute

Forse non tutti ne sono consapevoli, ma le unghie possono essere dei grandi messaggeri, chiari e attenti. Infatti, attraverso la loro forma e il loro colore, possiamo provare a capire se qualcosa non stia esattamente andando per il verso giusto. Basti pensare, per esempio, a questo nostro precedente articolo, dove abbiamo indicato una forma molto particolare e specifica dell’unghia, che potrebbe indicare la presenza di problemi all’apparato respiratorio. Oggi continuiamo a guardarle con attenzione e cerchiamo di carpire soprattutto i dettagli del colore. Infatti, Le unghie possono raccontare tanto sulla nostra condizione di salute dunque dovremmo osservare questa particolarità. Stiamo parlando della cirrosi epatica, proprio come ci indica Humanitas. Inoltre, oltre a questa piccola striscia rosa proprio sulla fine dell’unghia, dovremmo notare il colore di quest’ultima anche più bianco del solito. Attenzione però. Se dovessimo vedere questa particolarità, non dovremmo allarmarci in alcun modo.

Infatti, questo è solo uno dei tanti sintomi che dovremmo presentare in caso di cirrosi epatica. E se mai dovessimo avere dei dubbi, invece di farci prendere dal panico, contattiamo il nostro medico di fiducia. Lui certamente potrà tranquillizzarci, spiegandoci con esattezza il da farsi e ponendoci le giuste domande per comprendere più a fondo la situazione. Un altro appunto importantissimo da fare è che questo tipo di caratteristica, che si può ritrovare sulle unghie, può indicare anche altri tipi di problemi. Infatti, non è detto che questa tonalità indichi semplicemente l’insorgenza di cirrosi epatica. E proprio per questo, come sottolineato prima, sarebbe bene parlarne con il proprio medico.