Per come si stanno mettendo le cose, le ultime tre sedute di marzo potrebbero essere decisive per capire il futuro di lungo periodo del Ftse Mib Future.

Come scrivevamo già nel report di settimana scorsa, al Ftse Mib Future serviva un ultimo colpo di reni prima di tornare su valori che non vedeva dal 2007. La settimana che si è appena conclusa si è mossa nella direzione giusta, ma manca ancora qualcosina per potere vedere il Ftse Mib Future definitivamente decollare verso livelli che non vede da quindici anni circa.

Secondo l’analisi grafica le ultime tre sedute di marzo potrebbero essere decisive per capire il futuro di lungo periodo del Ftse Mib Future

Alla chiusura del 26 marzo il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 24.131 in rialzo dello 0,77% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo dello 0,94%.

La settimana appena conclusasi non ha aggiunto nulla a quanto già scrivevamo settimana scorsa

Dopo la chiusura del 12 marzo tutto sembra indicare che il rialzo in corso possa continuare senza problemi con le quotazioni dirette nel lungo periodo verso area 38.920. Tutto sembra puntare in questa direzione con la rottura di resistenze importanti e il segnale di acquisto dello Swing Indicator sia sul settimanale che sul mensile. Come dicevamo già in precedenza l’unica ombra in questo scenario molto interessante per i rialzisti sul Ftse Mib Future viene da un potenziale doppio massimo in area 24.210. Fermo restando, quindi, che lo scenario più probabile è quello rialzista, si consiglia di monitorare con attenzione la prossima chiusura settimanale. Quindi, settimana prossima capiremo se il Ftse Mib Future esploderà al rialzo verso area 38.920

Vista l’importanza della chiusura di marzo, il nostro Ufficio Analisi pubblicherà un aggiornamento straordinario dopo la chiusura del 31 marzo.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile