Il grande vantaggio degli smartphone Android è la loro immensa possibilità di personalizzazione. Rispetto ad altri sistemi operativi, infatti, quello del robottino verde è facilmente manipolabile e modificabile tramite le tantissime applicazioni presenti nel Play Store, che possono aggiungere tante funzionalità. Questo enorme bacino, però, può stordire gli utenti che si avvicinano a esso senza essere troppo informati.

Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa vengono allora in soccorso dei Lettori con alcuni consigli che periodicamente vengono aggiornati e migliorati. Ecco le ultime applicazioni gratuite e novità dal Play Store per Android da scaricare assolutamente, aggiornate ad aprile 2021.

Stile ed efficienza

Ogni volta che si mette il cellulare in carica, è normale ormai che questo mostri una simpatica animazione a schermo. Modificarla a volte può non essere semplice. Ma per fortuna viene in aiuto degli utenti Pika Charging Animation. Si tratta di una galleria molto ricca. Con alcune animazioni gratuite e altre no. Da impostare con un click per rendere indimenticabile l’animazione del proprio schermo.

Per chi è stufo di Google Drive e Dropbox, ecco UnLim. Si tratta di un vero e proprio cloud storage che permette di caricare e sincronizzare la propria galleria fotografica per tenere sempre salvati nella “nuvola” tutti i propri file. L’applicazione incorpora le funzioni sia di Google Foto che di Drive. E permette di archiviare i file per tipo in modo da recuperarli più facilmente.

Migliorare la produttività

Un’applicazione molto completa per gestire le proprie to-do list e note è Taskade. Imparare a usarla al massimo delle sue potenzialità può essere complesso, viste le sue tantissime funzioni. Ma ne varrà la pena. Per imparare meglio, offre anche alcuni preset e template da poter copiare e riempire in modo semplice

Tutti i vari obiettivi possono essere organizzati in progetti, ad esempio, e gestiti in maniera molto organizzata e precisa. La cosa bella di Taskade è che la si può sincronizzare con qualsiasi dispositivo tramite la sua versione browser.

Infine, proteggere la propria privacy è diventato un pensiero quanto mai importante. Tra le ultime applicazioni gratuite e novità dal Play Store per Android da scaricare assolutamente c’è, allora, Blockada, un programma che in maniera molto efficace bloccherà qualsiasi tracker e pubblicità invasiva mentre si naviga su internet.