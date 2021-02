Le tre verdure che non bisogna mai mettere nel frigo per non rovinarne il sapore

Il frigorifero è certamente l’elettrodomestico più indispensabile che abbiamo in cucina. Ormai da decenni rende le nostre vite molto più semplici. Ma spesso siamo talmente abituati ad utilizzarlo per conservare i cibi, che ci dimentichiamo che alcuni prodotti non vanno affatto messi in frigorifero! Anzi si manterrebbero più a lungo e conserverebbero meglio il loro sapore se invece li lasciassimo a temperatura ambiente. Non facciamoci ingannare dall’abitudine, ma esaminiamo ogni cibo prima di assegnargli un posto nella nostra cucina.

Ecco le tre verdure non bisogna mai mettere nel frigo per non rovinarne il sapore.

Pomodori

Anche se potremmo essere tentati di mettere i pomodori in frigorifero per farli durare più a lungo, ma in realtà non è una mossa saggia. Se vengono esposti a temperature troppo basse, infatti, il sapore dei pomodori si compromette. I pomodori che hanno passato troppo tempo in frigo, possono diventare insipidi e farinosi. Per non parlare del fatto che dovremmo comunque consumarli a temperatura ambiente e non freddi per goderseli al meglio. È preferibile quindi tenere i pomodori fuori dal frigo, anche se dovremo consumarli più in fretta. Ne guadagneranno in sapore.

Patate

La seconda delle tre verdure che non bisogna mai mettere nel frigo per non rovinarne il sapore sono le patate. Tutti sappiamo che le patate conservate nel modo sbagliato rischiano di diventare verdi. Se succede, le patate non sono più commestibili, e potrebbero farci male. Per questo è fondamentale conservarle correttamente. L’ambiente umido del frigo non è affatto adatto alla conservazione delle patate, e potrebbe farle diventare verdi o farle gemmare più in fretta. Esiste anche un metodo infallibile per non far germogliare le patate e ne abbiamo parlato in un precedente articolo.

Cipolle

Le cipolle hanno bisogno di un ambiente secco e ventilato per conservarsi al meglio. Il frigo non è il luogo migliore dove conservarle, anche perché potrebbero sprigionare cattivi odori. Le cipolle, inoltre, si conservano benissimo da sole anche per molto tempo, senza dover prendere precauzioni particolari. L’importante è tenerle in un posto secco, arioso e possibilmente buio.