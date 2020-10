La Terra è in pericolo. Tutti sappiamo che il riscaldamento globale sta causando catastrofici sconvolgimenti climatici. Gli scienziati hanno predetto che tra pochi decenni, la Terra potrebbe diventare un pianeta molto diverso da ora.

La desertificazione, lo scioglimento dei ghiacci e l’allagamento di molte aree costiere potrebbero causare una catastrofe umanitaria ed economica. Ma non è troppo tardi. Vediamo cosa può fare ciascuno di noi.

Le tre scelte più importanti per salvare veramente il pianeta ti sorprenderanno.

Possiamo ancora correre ai ripari prima che i cambiamenti climatici diventino irreversibili. Ma qual è veramente la soluzione al cambiamento climatico? E cosa possiamo fare come singoli individui per aiutare il pianeta? Le tre scelte più importanti per salvare veramente il pianeta ti sorprenderanno.

Purtroppo non basta fare la raccolta differenziata e chiudere il rubinetto mentre ci spazzoliamo i denti. Per ridurre il nostro impatto ambientare, dobbiamo compiere scelte molto più coraggiose. Ma non si tratta delle solite raccomandazioni, come prendere i mezzi pubblici e scegliere prodotti a chilometri zero. Serve molto di più. Le tre scelte più importanti per salvare veramente il pianeta ti sorprenderanno. Ecco quali sono.

Fare meno figli

Importanti testate giornalistiche internazionali, quali The Guardian e il New York Post, hanno già dato l’allarme. Siamo in troppi sul pianeta. Il modo più efficace per diminuire la nostra impronta ecologica è fare meno figli. Questa è una raccomandazione importante soprattutto se viviamo nei Paesi più ricchi del mondo. Un neonato europeo o americano, infatti, consumerà nella sua vita molte più risorse rispetto a un suo coetaneo africano o indiano, ad esempio.

Se volete avere un piccolo impatto sul pianeta, scegliete una famiglia piccola.

Mangiare meno carne

È stato calcolato che il 60% della biomassa di tutti i mammiferi della Terra è costituita da animali da allevamento. L’allevamento di bovini, suini, capre, pecore e altri grandi animali è una delle attività più inquinanti in assoluto. Ai mammiferi vanno poi aggiunti miliardi di uccelli e pesci d’allevamento che consumiamo ogni anno. Per produrre un chilogrammo di carne, vengono consumati moltissimi litri d’acqua e molti chilogrammi di mangimi vegetali. Inoltre, gli animali d’allevamento stessi emettono gas serra, come ad esempio il metano.

Se volete fare una scelta ambientalista, diventate vegetariani. O per lo meno mangiate meno carne. Ci sono infinite ricette gustosissime per una dieta amica dell’ambiente.

Evitare i viaggi in aereo

Non basta prendere i mezzi pubblici o utilizzare la bicicletta durante i nostri spostamenti quotidiani. Purtroppo l’industria dei trasporti rimane una delle più inquinanti in assoluto.

Gli scienziati stanno lavorando per risolvere il problema. Per esempio esistono già prototipi di aerei a energia solare. Ma fino a quanto gli aerei green non diventeranno la norma, è meglio evitare i viaggi in aereo. Quando possibile, scegliete il treno o un altro mezzo di trasporto meno inquinante. Possiamo ridurre il nostro impatto ambientale anche evitando cibi trasportati in aereo, come ad esempio molta frutta tropicale.