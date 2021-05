Parliamo spesso molto male del Medioevo, pensiamo che non ci sia niente di buono da estrapolare da quel tempo. Invece, proprio in quell’epoca storica sono stati inventati i primi occhiali al Mondo.

Occhiali per la lettura, naturalmente. Noi italiani, però, lo sappiamo bene, siamo molto vanitosi e ci teniamo molto alla nostra salute. Quindi, la combinazione perfetta per l’estate è proprio un bel paio di occhiali da sole.

Se vogliamo andare in vacanza al mare, e Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo dato qui un grande suggerimento al Lettore, gli occhiali da sole ci servono. Quali scegliere però? Di che tipologia e grandezza? Che modello? Ecco, a tutto ciò c’è una risposta. Ecco le tre regole fondamentali per scegliere gli occhiali da sole perfetti e adatti a ognuno di noi.

Misure

Partiamo dalle misure del nostro viso. In primo luogo, dobbiamo prendere un metro e misurarci la fronte.

In seguito, continuiamo con gli zigomi: facciamo passare il metro da uno zigomo all’altro, passando naturalmente sopra il naso.

A questo punto, prendiamo le misure della nostra mascella. Partiamo dall’orecchio di sinistra e scendendo lungo la mascella misuriamo i centimetri fino all’orecchio di destra.

Infine, dobbiamo misurare la lunghezza della nostra faccia. Partiamo dalla punta del mento e arriviamo fino all’attaccatura dei nostri capelli. Come prima, il metro dovrà passare proprio sul nostro naso.

Le tre regole fondamentali per scegliere gli occhiali da sole perfetti e adatti a ognuno di noi

Per capire la forma del nostro viso, ricordiamoci che ne esistono di infinite ma che gli ottici, di solito, distinguono tre macro categorie.

Il nostro viso è considerato rotondo se la misura della distanza tra gli zigomi è simile a quella della lunghezza del viso. Questo è spesso considerato il viso femminile per eccellenza.

Il secondo archetipo di viso è conosciuto come rettangolare. Ciò che cambia con il viso rotondo è la diversa tipologia di mascella e di mento. In questo caso, non vedremo linee arrotondate ma dei punti ben specifici. Diremmo spigolosi, proprio a definire dove finisce la mascella e dove comincia il mento.

L’ultimo caso è il viso ovale. In questo caso, la distanza tra uno zigomo e l’altro è inferiore alla lunghezza del viso.

Colore

Prese tutte queste misure, non ci basta che andare dal nostro ottico e chiedergli consigli sul colore della montatura che ci favorisce maggiormente.