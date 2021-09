Come molti padroni hanno scoperto a proprie spese, il cane non è esattamente un animale profumato. Il nostro fido avrà bisogno di un’attenta routine di igiene da parte del suo padrone, comprensiva di bagni regolari.

Alcune razze, però, tendono ad essere più puzzolenti di altre. Questi cani possono risultare maleodoranti anche poche ore dopo il bagno, per la frustrazione dei loro padroni.

Ovviamente molto dipende anche dall’ambiente in cui vive il cane e dalla dieta. In generale, però, alcune razze sono più puzzolenti di altre. Vediamo quali.

Ecco le tre razze di cani più puzzolenti da cui stare alla larga se abbiamo il naso sensibile.

In realtà esiste una semplice regola per capire quali cani tendono ad essere più puzzolenti. I cani che hanno una salivazione abbondante, come i molossoidi o alcune razze di cani da pastore, generalmente puzzano di più. Anche i cani che amano particolarmente l’acqua tendono ad emettere odori meno gradevoli. Questo perché il loro mantello tende ad essere più grasso della media, proprio perché è adatto all’acqua. Detto questo, vediamo le tre razze di cani più puzzolenti da cui stare alla larga se abbiamo il naso sensibile.

Terranova

Il terranova è un cane dal fascino indiscutibile. Molto utilizzato per il soccorso acquatico, grazie al suo amore per l’acqua e alla sua robustezza e intelligenza. Il terranova ha un manto molto particolare. Ha infatti una pelliccia impermeabile, che è stata selezionata nei secoli proprio per permettere al cane di trascorrere lunghi periodi in acqua senza danni. Ahimè, però, la pelliccia del Terranova tende anche ad essere piuttosto puzzolente. Il terranova ha bisogno di attenzioni continue, spazzolatura quotidiana e asciugatura per evitare che il mantello resti bagnato a lungo e sprigioni cattivi odori.

Se non abbiamo il tempo e la pazienza di curare il suo mantello, meglio rivolgerci a razze più semplici da tenere pulite.

San Bernardo

Simbolo per eccellenza della vita in montagna, il San Bernardo è un cane amatissimo e spettacolare. Si tratta in assoluto della razza più massiccia tra i nostri amici a quattro zampe. Il suo mantello è folto e spesso, proprio per permettergli di sopportare anche le basse temperature. Il San Bernardo però, tende a sbavare. E spesso non ha un alito piacevole.

Cani con le pieghe, come Carlino, Shar Pei, Bulldog Inglese

Altri cani che possono risultare maleodoranti sono quelli con molte pieghe. Tra le pieghe del mantello, infatti, può accumularsi sporcizia o pelle morta, che causa cattivi odori. Un’igiene approfondita è fondamentale per i cani di queste razze.

