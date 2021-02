Le tre razze di cane perfette per i padroni alle prime armi

Moltissime persone vogliono acquistare un cane ma poche capiscono che la scelta del proprio compagno canino è un momento estremamente importante.

Ogni razza, infatti, ha un suo carattere particolare ed è più o meno adatto a padroni principianti. Per questo motivo oggi parleremo delle tre razze di cane perfette per i padroni alle prime armi. Iniziamo subito.

Il golden retriever

Tra le decine di razze di cani esistenti solamente alcune sono perfette per la convivenza con un padrone alle prime armi. Questi, infatti, ha necessità di accogliere un amico a quattro zampe che si presenti paziente, socievole e ubbidiente. Tratti caratteriali che sono estranei a molti cani.

Vi sono, però, tre razze facili da addestrare e perfette per un padrone neofita.

La prima razza è il golden retriever. Questo cane, essendo di medie dimensioni, è perfetto per la vita in famiglia e per stare a contatto con i più piccoli.

Estremamente socievole e gentile nei confronti di persone e animali, il golden retriever non è un cane mordace e nemmeno aggressivo. Inoltre, è molto ubbidiente e fedele nei confronti del proprio padrone. E tutte queste caratteristiche lo rendono, dunque, un perfetto primo cane.

Il beagle e il boxer

Qualora, invece, si preferisse un cane di piccola taglia, si potrebbe senz’altro optare per un beagle. Questo cane da caccia è un compagno estremamente fedele, oltre che dolcissimo, con il suo padrone. Analogamente al golden retriever, anche il beagle non è mordace né aggressivo.

L’unico difetto di questa razza è una certa testardaggine che a volte potrebbe renderlo disubbidiente.

L’ultima razza di cane suggerita per un ipotetico padrone alle prime armi è il boxer. Questa razza, infatti, può essere considerata una tra le più facili da addestrare nell’ambito di quelle dedite alla guardia della proprietà.

Si presenta, infatti, estremamente ubbidiente e leale nei confronti della sua famiglia. Tende, inoltre, ad essere socievole, benché mostri una certa diffidenza nei confronti degli sconosciuti. Quale cane di razza è poi molto coraggioso e determinato, pronto a sacrificare anche la vita per le persone a lui care.

Detto questo, abbiamo visto quali sono le tre razze di cane perfette per i padroni alle prime armi.