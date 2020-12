Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La fine dell’anno si avvicina e, con le festività natalizie, non c’è niente di meglio del fare un po’ di binge watching in famiglia. Di belle serie tv sono pieni tutti i cataloghi online. Arrivati a dicembre, è ora di tirare le somme e rimettersi in pari con quelle che si sono lasciate indietro per mancanza di tempo o di voglia. Queste sono le tre migliori serie tv da recuperare entro Natale, scelte perché rappresentano un livello di qualità così alto da non poter mancare nel catalogo di ogni appassionato!

Si trovano senza problemi nei principali servizi di streaming online. Ecco le tre migliori serie tv da recuperare entro Natale.

The Boys

La seconda stagione della serie basata sui fumetti di Mark Millar è uscita quest’anno. In un mondo dove i supereroi esistono, tutto sembra essere sotto controllo: ma il potere corrompe, e il potere assoluto corrompe in maniera assoluta. Davanti alle telecamere i Sette sono i più grandi eroi della Terra, ma nel privato sono dei pazzi criminali con perversioni al limite della moralità. A contrastare i loro crimini per tentare di svelarli, un gruppo di emarginate ex spie: i ‘Ragazzi’. La serie si trova su Amazon Prime Video.

La Regina degli Scacchi

È una miniserie televisiva in sette puntate basata sul romanzo di Walter Tevis. L’orfana Beth Harmon scopre di essere una bambina prodigio degli scacchi. È ambientata tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta. Racconta la storia di come Beth abbia combattuto per diventare un’affermata giocatrice e maestra in un mondo che era allora prettamente maschile. La sua travagliata vicenda tocca anche la sfera privata, con le dipendenze da alcool e psicofarmaci di cui era vittima. È disponibile su Netflix.

The Mandalorian

Gli amanti dello Sci-fi e dell’universo di Star Wars non possono saltare la visione di questa serie, ma è così ben realizzata che anche i non appassionati possono godersela. Racconta le vicende di un solitario cacciatore di taglie dello spazio che, improvvisamente, si trova a doversi prendere cura di un trovatello molto particolare. Le loro avventure sono un misto di buddy movie, fantascienza e western alla Sergio Leone. La seconda stagione è in onda proprio in queste settimane su Disney Plus.