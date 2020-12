Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le tre cose da non fare assolutamente con l’acquario di casa. Ospitare degli animali nella propria casa non è una cosa semplice. Di certo si riceve grande amore e grande soddisfazione, ma allo stesso tempo è importante dedicarci tempo e attenzione.

Sono in molti ad adottare un cane, ad esempio, e a rendersi conto solamente mesi dopo di non essere in grado di star dietro all’amico a quattro zampe. Che sia per mancanza di tempo, o assenza di pazienza, è bene capire queste cose prima di inserire un animale nell’ambiente domestico.

Tutto questo, dunque, può succedere con un cane, ma anche con un gatto, così come con qualsiasi altro animale che si può tenere in casa.

L’animale domestico più comune

Quando si parla di animali da casa siamo tutti abituati a pensare al cane e al gatto. Eppure, sebbene siano tantissime le persone a ospitare un amico a quattro zampe, questi animali non sono i più comuni.

Secondo le ultime statistiche, infatti, i cani e i gatti sono al terzo e al quarto posto della classifica degli animali domestici più comuni in Italia. Per quanto potrebbe sorprendere al primo posto ci sono i pesci.

Incredibile ma vero, sono quasi dodici milioni gli italiani a possedere un acquario. Se è vero che i pesci sono animali indipendenti e che hanno bisogno di minore attenzione, è altrettanto vero che bisogna riservargli delle cure particolari.

Nel momento in cui si acquista un acquario è importante conoscerne il funzionamento e, soprattutto, il giusto metodo di inserimento dei pesci. Le conseguenze di errori di disattenzione, purtroppo, potrebbero essere veramente spiacevoli. Ecco, dunque, le tre cose da non fare assolutamente con l’acquario di casa.

Senza fretta

Quando si decide di ospitare dei pesci nella propria abitazione è, ovviamente, necessario acquistare un acquario e inserire questi ultimi all’interno. Nel far ciò, è importante conoscere bene i metodi ed evitare errori. La prima cosa da evitare assolutamente è quella di inserire i pesci immediatamente.

È importante, cioè, non avere fretta e attendere che il filtro dell’acquario inizi a funzionare correttamente. Il rischio è quello che l’acqua si contamini velocemente causando in casi gravi la morte del pesce. Un’altra azione importante da non fare, una volta che il filtro funziona, è quella di inserire immediatamente i pesci dalla vaschetta all’acquario.

È consigliabile, infatti, inserire prima la vaschetta per qualche minuto concedendo così al pesce la possibilità di abituarsi alla nuova temperatura. Ultimo gesto da evitare assolutamente, e non per ordine di importanza, riguarda la quantità di pesci.

Anche in questo caso il problema si potrebbe presentare con il filtro. Anche se pronto, quest’ultimo potrebbe avere dei problemi a funzionare se la quantità di pesci è troppo elevata. È consigliabile, dunque, informarsi bene sulla quantità da inserire in base alla grandezza dell’acquario.

Ecco, dunque, spiegate le tre cose da non fare assolutamente con l’acquario di casa.