Non ne abbiamo mai abbastanza di gatti. Oltre ad essere, assieme ai cani, i nostri compagni a quattro zampe preferiti, cerchiamo sempre di saperne tantissimo su di loro. Vogliamo sapere come prenderci cura di loro, come migliorare il loro benessere. Ma vogliamo anche toglierci delle curiosità: ad esempio, sapere qual è la razza più piccola del mondo, o qual è la più grande.

Tra i gatti più interessanti, troviamo lo Sphynx, che ha una caratteristica molto particolare: non ha nemmeno un pelo. Se siamo curiosi di saperne di più, ecco le tre cose che dobbiamo sapere assolutamente sulle razze di gatto senza pelo.

Non solo Sphynx

Abbiamo citato lo Sphynx, una razza di gatto domestico senza pelo, per cui iniziamo da lui. Esso ha un nome importante: arriva dalla Sfinge, una creatura mitica cara agli antichi Egizi.

Molti pensano che lo Sphynx sia l’unica razza con questa caratteristica, ma in realtà non è così. Ne esistono molte: tra esse, il gatto elfo, con le sue orecchie piegate. Esso è il gatto senza pelo più forte fisicamente. Abbiamo poi il peterbald, razza russa che assomiglia ad un siamese, e che a volte ha una pelliccia visibile ma molto rada.

Ma perchè non hanno il pelo?

Se stiamo pensando che questi gatti abbiano perso il pelo per incroci fatti dall’uomo, ci sbagliamo. Infatti, le civiltà native americane lo usavano già come gatto da compagnia, e senza bisogno di alcun incrocio. I gatti quindi erano già glabri per una mutazione naturale.

Sono davvero senza peluria?

Una sorpresa: anche questi gatti hanno un po’ di peli. Ma sono davvero finissimi, tanto da essere invisibili, e possiamo accorgercene soltanto accarezzandoli. Il fatto che siano così piccoli significa quindi che non proteggono affatto la pelle dell’animale, quindi, se prendiamo uno di questi gatti, prendiamocene cura. Evitiamo che siano eccessivamente esposti al caldo, al freddo, o alle intemperie.

Queste sono le tre cose che dobbiamo sapere assolutamente sulle razze di gatto senza pelo. Ora che conosciamo queste curiosità, andiamo a raccontarle a tutti i nostri amici appassionati di felini.