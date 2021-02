Sembra di parlare di tempi remoti, ovvero di quando potevamo uscire di casa senza preoccuparci di certificazioni e di limiti. Anche oggi, a febbraio inoltrato del 2021, dobbiamo comunque uscire di casa. Per lavorare, studiare, andare a fare la spesa.

Alcuni osano ancora avere anche una vita sociale attiva ed escono anche per andare a trovare amici o famigliari. Le brutte abitudini, tuttavia, persistono. E uscire di casa dimenticando qualcosa, è un problema che colpisce tutti noi. Ecco infatti le tre cose che dimentichiamo sempre quando usciamo di casa.

Chiavi

In pole position ci sono le chiavi. E dimenticare le chiavi di casa possono essere dolori al portafoglio. Sarà già capitato a tutti di rendersi conto di averle dimenticate appena prima di rientrare dopo il lavoro. Il problema è che alle sette di sera, chiamare un tecnico può essere molto caro. Specie, se viviamo da soli.

Mascherina

Non ci avremmo mai pensato, ma la mascherina è un oggetto che da mesi dobbiamo sempre portarci appresso. Dimenticarla mentre usciamo vuol dire non solo farci notare negativamente da tutti. In questo caso rischieremmo sanzioni, anche salate. La soluzione è averne sempre una di scorta, proprio per evitare questo genere di problema.

Portafoglio

Potrebbe essere una buona tecnica per non pagare il pranzo con gli amici. In altri contesti però, ci può causare danni, ritardi e mancate occasioni. Quindi, occhio sempre al portafoglio prima di uscire.

E per i fumatori

L’ultimo punto è relativo a tutte quelle persone che hanno il vizio del fumo. Ebbene sì, cari non fumatori, anche gli amici della sigaretta dimenticano cose a casa. E oltre a tutte le cose di cui abbiamo parlato qui sopra, i fumatori ne dimenticano un’altra. L’accendino.

Dimenticare l’accendino, ora con tutte le limitazioni dovute al coronavirus, vuol praticamente dire comprarsene un altro. E, se vogliamo risparmiare, non è la scelta ottimale!

Ecco, dunque, svelate le tre cose che dimentichiamo sempre quando usciamo di casa.