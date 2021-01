Le tre canzoni più ascoltate di sempre su YouTube registrano dei numeri di visualizzazioni da capogiro. Grazie alla famosa piattaforma multimediale possiamo accedere quotidianamente a milioni di video e canzoni offerti gratuitamente.

YouTube raccoglie per noi una vastità di contenuti utili per lo svago, l’informazione e l’apprendimento. Questa possibilità facilita per i più fortunati l’accumulazione di montagne di visualizzazioni. Non si tratta solo di una grande vetrina per conquistare fama e celebrità. Il business legato alle visualizzazioni su YouTube implica profitti milionari per coloro che hanno più successo. Qui vediamo quali sono le prime tre canzoni più amate dal web. Per farlo ci avvaliamo dei dati diffusi da Statista nel novembre 2020.

Medaglia d’oro per “Baby Shark Dance”

Motivetto ipnotico per i bambini, “Baby Shark” si presenta su YouTube come “most viewed video”. E in effetti risulta essere il video più visualizzato di sempre con la cifra spaventosa che raggiunge quasi 7,8 miliardi di visualizzazioni. Un numero che a ben pensarci ricorda quello della popolazione mondiale.

Questo vuol dire che, in media, ciascun abitante della terra ha visualizzato almeno una volta la canzone sul tubo. Cifra record mai raggiunta, con grande gioia dei genitori. Del resto, si sa, per i figli i genitori farebbero qualsiasi cosa. Anche ascoltare la “Baby Shark Dance”.

Medaglia d’argento per “Despacito”

Il sound latino-americano e il testo palesemente ammiccante hanno reso questo pezzo di Luis Fonsi e Daddy Yankee virale in tutto il mondo.

Nell’estate del 2017 non c’è stato angolo di mondo, bar, piazza, discoteca e perfino balera che non abbia riprodotto le sue note. Su YouTube oggi conta quasi 7,2 miliardi di visualizzazioni, godendo ancora di un seguito indiscusso. Ha mantenuto il primato di canzone più ascoltata fino allo scorso novembre, prima di essere sorpassata da “Baby Shark”.

Medaglia di bronzo per “Shape of You”

Canzone dalle melodie eclettiche: il pezzo mescola R&B, dancehall e tropical house. Anche questo ha reso il singolo di Ed Sheeran molto amato dal pubblico.

Sebbene con un distacco ragguardevole dalla seconda in classifica, “Shape of You” si è conquistata di pieno diritto il gradino più basso del podio. Ad oggi conta all’attivo oltre 5,1 miliardi views. In un’intervista alla BBC l’autore ha dichiarato che il testo era stato originariamente pensato per Rihanna. Probabilmente non avrebbe avuto lo stesso successo.

Ecco le tre canzoni più ascoltate di sempre su YouTube. Scopriamo anche quali sono le star del cinema più pagate al mondo cliccando qui.