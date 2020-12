Se si è a corto di idee per festeggiare l’ultimo dell’anno divertendosi in sicurezza, oggi Noi di ProiezionidiBorsa ne proponiamo alcune veramente divertenti. Illustriamo le tradizioni di Capodanno più strane del mondo da riprodurre a casa per un 2021 sereno e fortunato. Scopriamo quali sono.

Preparare una torta con la moneta in Grecia

In Grecia ogni 31 dicembre la maggior parte delle famiglie porta in tavola la vasilopita, ovvero una torta dedicata a San Basilio. In questo dessert, però, si nasconde un oggetto che porterà molta fortuna a chi lo trova. Nell’impasto, infatti, viene inserito qualcosa di prezioso, ad esempio una moneta o un ciondolo, che proteggeranno chi lo trova per tutto l’anno venturo.

Travestirsi da orsi in Romania

Questa usanza particolare può essere divertente da riprodurre in casa soprattutto se ci sono dei bambini. I rumeni, infatti, hanno l’usanza di scendere in strada rivestiti di pelli di orso e di intonare canti propiziatori. La scelta di questo animale è dovuta al fatto che rappresenta il ciclo della vita e della morte e quindi lo scorrere del tempo.

Bruciare le lattine in Finlandia

L’alcol riveste un ruolo importante durante questa festività, soprattutto nei Paesi Nordici. Per questo, in Finlandia, alla fine delle bevute, si effettua una piccola divinazione con le lattine.

Ogni persona deve bruciarne una e la forma che prenderà sarà determinante per il futuro che l’aspetta durante quell’anno. Ad esempio, una forma rotonda rievoca un anello e quindi un matrimonio in vista.

Oggi abbiamo spiegato come festeggiare in sicurezza con le tradizioni di Capodanno più strane del mondo da riprodurre a casa per un 2021 sereno e fortunato. Sul sito e sui canali social di ProiezionidiBorsa sono presenti diversi articoli che parlano di usanze e di superstizioni. Ad esempio, qui si può trovare un approfondimento su un oggetto da tenere nel portafoglio per attrarre molto denaro. Basta cliccare qui per sapere di quale si tratta.