Le castagnole di Carnevale sono un dolce caratteristico di questo periodo che non può assolutamente mancare sulle nostre tavole. Si tratta di piccoli dolcetti grandi come una noce, fritti nell’olio e ricoperti di zucchero: in poche parole una vera e propria delizia. Esistono molte varianti, come queste morbidissime e alternative castagnole di Carnevale al forno, ma quelle classiche rimangono sempre le migliori. Tuttavia le tradizionali castagnole non sono mai state così morbide, squisite e irresistibili come in questa ricetta. Scopriamo quindi assieme come prepararle.

Ingredienti

Per le morbidissime e tradizionali castagnole di Carnevale abbiamo bisogno di:

250g di farina 00;

75g di zucchero;

70g di latte intero;

40g di burro fuso;

8g di lievito in polvere per dolci;

1 uovo;

½ buccia di limone grattugiata;

½ bicchierino di limoncello;

olio di semi di girasole q.b.;

zucchero semolato q.b..

Se vogliamo possiamo sostituire i 40g di burro con 50g di olio di semi di girasole.

Le tradizionali castagnole non sono mai state così morbide, squisite e irresistibili

Per prima cosa in una ciotola uniamo lo zucchero, il latte, il burro precedentemente fuso (o l’olio), l’uovo e la buccia grattugiata del limone. Amalgamiamo bene con cura usando una frusta, dopodiché aggiungiamo anche il limoncello, il lievito e tutta la farina. Mescoliamo ancora e rendiamo il nostro composto molto uniforme. Copriamo quindi la ciotola con un panno da cucina e lasciamolo riposare per un’ora circa. Questo breve riposo è il segreto per rendere le castagnole morbide e leggere.

Passato il tempo necessario, in una padella dai bordi alti posta sul fuoco scaldiamo una buona dose di olio di semi di arachide. Prima di iniziare a friggere dobbiamo però dare la classica forma rotonda ai nostri dolcetti. Per farlo dividiamo l’impasto in tanti piccoli pezzi di uguale peso (circa 10g ciascuno) e grandezza (quella di una noce). A questo punto con le mani diamo a ciascun pezzo una forma sferica. A poco a poco mettiamole a friggere nell’olio; lasciamo cuocere ogni castagnola finché la superficie non diventa dorata. Leviamole dall’olio, asciughiamole leggermente con della carta assorbente da cucina e rotoliamole subito dentro lo zucchero semolato.

Le nostre tradizionali castagnole di Carnevale sono pronte! Mangiamole appena si saranno leggermente raffreddate, oppure da completamente fredde. Saranno morbidissime, leggere, una vera squisitezza che si scioglie in bocca.