Le torte di mele in tazza, sono dei dolci molto gustosi, si possono preparare anche all’ultimo momento con ciò che si ha in casa. Bastano anche un solo uovo e una mela. Sono ottimi da mangiare a merenda o a fine pasto, magari guardando un bel film.

Se si presenta all’improvviso un ospite, la bella figura è assicurata perché il dolce è semplice e veloce da preparare.

Ultimamente, questa tipologia di ricetta la Mug Cake, da noi importata dall’estero, continua a ottenere molto successo.

Ora andiamo a descrivere come preparare le torte di mele in tazza pronte in cinque minuti, ideale per chi ha poco tempo in cucina e poca esperienza con i dolci.

Ecco le torte di mele in tazza pronte in cinque minuti

Ingredienti

a) 1 mela;

b) 1 uovo;

c) 4 cucchiaio di farina;

d) 2 cucchiai di latte;

e) 15 grammi di burro;

f) 3 cucchiai di zucchero;

g) 4 grammi di lievito per dolci;

h) succo di 1/2 limone;

i) 1 spolverata di cannella;

l) 1/2 bustina di vanillina;

m) un pizzico di sale;

n) zucchero a velo per decorare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Procedimento

Lavare, sbucciare e tagliare a dadini piccoli la mela e versarla in una terrina.

Premere un limone e mettere una spolverata di cannella.

In un altro recipiente, versare il burro sciolto, lo zucchero, l’uovo e girare aiutandosi con una frusta.

Aggiungere il latte, il sale, la vanillina, la farina setacciata e il lievito.

Dopo aver girato bene il tutto, aggiungere i dadini di mela e un pochino di succo di limone.

Imburrare due tazze, adatte al microonde e versare il composto ottenuto.

Mettere le tazze nel microonde per tre minuti, alla temperatura massima.

Si noterà, durante la cottura, che i dolci cominceranno a gonfiarsi, ed un gradevole profumo investirà la cucina.

Quando saranno cotte, togliere dal microonde e spolverizzare con lo zucchero a velo.

Le torte in tazza, possono essere servite sia calde che fredde, oppure in un piattino con dello zucchero a velo.

Se si vuole eliminare quel leggero odore di uovo che, in genere può esserci nelle preparazioni in tazza, consigliamo di mettere nel composto, un pizzico di sale.

Se si vuole evitare di imburrare la tazza prima di versare il composto, questa può essere foderata con della carta da forno.