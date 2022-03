Le tensioni lavorative rovinano il weekend del Sagittario, ma 3 segni zodiacali potrebbero godere di soldi, fortuna e gratificazioni

Ci prepariamo per il secondo fine settimana di marzo nella speranza che l’aria primaverile possa regalarci una ventata di emozioni nuove. Le previsioni dell’oroscopo continuano a sorprenderci o a riservarci qualche amarezza di troppo. Il transito di Marte in Acquario, che durerà per l’intero mese, pare abbia favorito la maggior parte dei segni zodiacali in amore. Tuttavia, per alcuni, la ritrovata complicità di coppia potrebbe essere presto rovinata da problemi provenienti dall’esterno. Infatti, le tensioni lavorative rovinano il weekend del Sagittario e potrebbero far nascere nuove incertezze e preoccupazioni. Ma la fortuna gira e rigira, infatti, alcuni segni potrebbero vivere un fine settimana da sogno. Pertanto, andiamo a vedere quali sono i segni zodiacali che potranno contare sulla buona sorte.

Pianeti amici

Mercurio e Giove potrebbero tendere una mano ai nati sotto il segno dello Scorpione. Dovremmo continuare ad impegnarci ma siamo sulla buona strada, le gratificazioni economiche potrebbero arrivare già questo weekend. Dopo aver risolto le questioni in famiglia, potremmo vivere un fine settimana decisamente positivo grazie alle soddisfazioni avute sul lavoro. Dovremmo approfittarne domenica, prendercela comoda e pensare un po’ a noi stessi. Potremmo cogliere la palla al balzo e organizzare una breve gita in compagnia dei nostri cari, e prepararci ad una settimana interessante.

Vento dorato

I nuovi incarichi lavorativi, conquistati dai nati sotto il segno del Capricorno, potrebbero portare nel breve periodo una ventata di soldi e fortuna. Finalmente ci sentiamo in pace con noi stessi e sul lavoro procede tutto come previsto. Chissà che non potrebbero arrivare soldi da una vincita a sorpresa durante il fine settimana. Tuttavia, se così non fosse, le belle notizie e le soddisfazioni professionali potrebbero bastare per farci trascorrere un weekend sereno e una settimana da sogno.

Progetti

Marte in Acquario potrebbe favorire i nati sotto il segno dei Pesci. Dopo una settimana faticosa, potremmo vivere un weekend rilassante all’insegna della positività. Ci sentiamo carichi e colmi di idee e progetti originali in vista del futuro. Avremo modo di dimostrare sul lavoro il nostro reale valore. Occhio a questo venerdì o alla giornata di sabato. Potremmo ricevere finalmente apprezzamenti, complimenti e attestati di stima anche da colleghi, che ricoprono un ruolo superiore rispetto al nostro. Incentivi del genere sono utili per acquisire maggiore fiducia in noi stessi e lanciarci verso una settimana che potrebbe essere colma di novità.

La sfortuna continua a rincorrere i nati sotto il segno del Sagittario. I nostri pensieri in questa delicata fase sono tutti al lavoro. Dovremmo abbandonare le nostre convinzioni e vedere le cose sotto una diversa prospettiva. Piuttosto che scoraggiarci e buttarci giù, dovremmo cercare di ascoltare e mettere in pratica i consigli e i suggerimenti delle persone a noi vicine. Meglio risolvere al più presto ogni dubbio, poiché questa situazione di stress potrebbe ripercuotersi anche in ambito familiare. Pertanto, meglio pazientare per non rischiare di incappare in futili litigi con il nostro partner.

