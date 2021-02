L’anno del lockdown è ormai alle spalle, e si spera che questo 2021 sia portatore di grandi novità. Una novità sicuramente è già stata introdotto. Il make-up cambia, diventa sempre più personale, e forse minimal. Al via i colori e le sensazioni, ma soprattutto il trucco oggi deve raccontare quello che si è. Quindi deve essere super personale. Vediamo allora le tendenze trucco 2021 dagli occhi alla bocca, e partiamo proprio da quest’ultima.

La bocca

La bocca, per tutto il 2020, è stata forse quella parte del corpo più celata, meno vista per colpa della mascherina. E quindi ci si concentrava molto su creare un make-up interessante per gli occhi. Oppure sul realizzare acconciature nuove di capelli. Per fortuna invece nel 2021 la bocca torna protagonista, nonostante la mascherina. E quindi assolutamente sì a rossetti rossi o tinte per labbra.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La pelle

C’è stato un periodo dove andava di moda il famoso contouring. Un gioco di luci e ombre che assottiglia il viso. Per questo 2021 invece la pelle sarà chiara, luminosa e perfettamente bella. Quasi come dea della Grecia, il viso della donna diventa così quasi perfetto. Sì a fondotinta, illuminanti viso, ma assolutamente no a giochi di luci e ombre.

Gli occhi

Gli occhi sono forse i veri protagonisti di questo 2020. E continueranno ad esserlo anche nel 2021. Le sopracciglia diventano folte e dalle tonalità strong, a volte anche con delle colorazioni particolari. Mentre l’eyeliner si trasforma e gioca con le forme e i colori. Non più solo eyeliner nero, ma anche verde speranza e blu cobalto. Linee che si intrecciano, glitter e sticker. Così la palpebra diventa il centro del mondo. E l’occhio torna a volere la sua parte. Ed ecco allora le tendenze trucco 2021 dagli occhi alla bocca.

Approfondimento

2 super piatti che fanno bene ai capelli. Stimolano la crescita e la comparsa di quelli bianchi.