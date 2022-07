Basta guardarci intorno, non solo sfogliare le riviste di settore, la moda negli ultimi anni si è evoluta. Finalmente non si pensa solo alla classica fisicità più snella e all’età media di 25 anni. Per fortuna gli stilisti di tutto il Mondo portano alla luce collezioni adatte a qualsiasi età. Un vero traguardo, se pensiamo che solo pochi anni fa lo stereotipo della modella era ben altro.

Purtroppo, però, ancora tanti pensano che, superata una certa soglia d’età, lo stile da portare sia quello classico. Niente colore, niente varietà di materiali, solo tagli da signora che spesso e volentieri invecchiano.

Le tendenze moda over 50 per le sere d’estate sono un ritorno al passato

Ma per fortuna le ultime tendenze stanno smuovendo questa radicata convinzione. Sempre più persone stanno abbracciando la filosofia che nella moda tutto è concesso. Per questo vediamo le tendenze per gli over 50 rispecchiare l’età interiore, non quella anagrafica. Torna di gran moda l’abito in pizzo, una reminiscenza del passato, ma che assume nuove sfumature. Incredibili gli abiti a tunica decorati verde menta o giallo pallido da indossare anche la sera. Il motivo floreale è un altro must della stagione, sia su camicette in seta che top dallo scollo più particolare.

Kimono, chemisier e strass a volontà

Il kimono, proprio come l’abito una volta chiamato scamiciato, è perfetto a tutte le età. Grazie alla loro linea morbida e, nel caso del kimono regolabile, questi due modelli si adattano ad ogni fisico. Proprio come le gonne a portafoglio, uno dei 3 capi immancabili dell’estate 2022. Gli chemisier sfinano la figura, ma possiamo portarli anche aperti come se fossero proprio un kimono. Ideali per coprirci la sera quando c’è una leggera brezza. Indossiamoli sopra a gonne o pantaloni, ma rigorosamente con bluse particolari. È proprio qui che entrano in gioco strass e paillettes, su top e magliette. Diamo un tocco di freschezza con bluse con scollo all’americana o smanicate e più scollate

Per gli uomini si va sul classico, ma con sorpresa

Anche i nostri partner e amici possono tirare un sospiro di sollievo. Il must per l’estate è sicuramente il classico pantalone kaki. Ce l’hanno tutti nell’armadio, inutile negarlo, ma no a polo o camicia classica. Per dare carattere e stile al look bisogna abbinarlo a camicie fantasia morbide. Non come quelle hawaiane, ma più sofisticate anche in misto lino o seta, con piccole decorazioni.

Insomma, non pensiamo che le tendenze moda over 50 più recenti non tengano conto delle varie fisicità, anzi. Sono proprio questi abiti che aiutano a valorizzare le forme nascondendo i punti critici. Smettiamola di pensare che si possono indossare solo abiti larghi e senza forma. Puntiamo sui modelli giusti, più morbidi sui punti che ci fanno sentire a disagio. In questo modo andremo a focalizzare l’attenzione sui punti forti.

