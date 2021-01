Scopriamo come portare in tavola un piatto di alta classe. Di cosa stiamo parlando? In questo caso di una ricetta molto particolare.

Ecco il procedimento per portare in tavola le tagliatelle alla Duchessa, un piatto per una cena strabiliante degna della famiglia reale. Scopriamo insieme come portare in tavola delle gustosissime tagliatelle ai fegatini e uova.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per quattro persone:

a) 400 grammi di tagliatelle, preferibilmente fresche;

b) 200 grammi di fegatini di pollo;

c) pepe quanto basta;

d) sale quanto basta;

e) un bicchierino di marsala;

f) tre tuorli di uovo;

g) una cipolla bianca;

h) panna fresca quanto basta;

i) parmigiano grattugiato quanto basta;

l) un cucchiaio di burro.

Come prepararle

Prendere i fegatini dal proprio macellaio di fiducia e farli già pulire adeguatamente. Prendere un tagliere pulito, e dopo aver tolto le parti di scarto, tagliare finemente la cipolla.

Procurarsi una pentola, metterla su una fiamma dolce e inserire un cucchiaio di burro. Far dorare delicatamente la cipolla nel liquido fuso. Una volta completato questo passaggio, alzare repentinamente il fuoco e buttare in padella i fegatini interi. Rosolarli per cinque minuti. Tirarli fuori, adagiarli sul tagliere e triturarli con l’ausilio di un buon coltello da cucina.

Riporli nuovamente in padella e sfumare il tutto con un bicchierino di Marsala. Far evaporare e poi aggiustare di sale e di pepe.

A parte sgusciare tre uova, separare i tuorli dagli albumi. Prendere i primi e sbatterli con una forchetta aggiungendo il sale e la panna.

Mettere a bollire l’acqua per la pasta. Ricordare di salarla appena arriva a ebollizione. Far bollire le tagliatelle. Scolarle e saltarle in padella.

Aggiungere la cremina di uovo sbattuto. Finire con parmigiano finemente grattugiato. Ecco pronte le tagliatelle alla Duchessa, un piatto per una cena strabiliante degna della famiglia reale.

Approfondimento per non buttare via nulla: Ecco perché non bisogna buttare gli albumi delle uova.