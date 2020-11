Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le ricette tradizionali nascondono sempre dei gusti avvolgenti che ricordano casa. In particolare, la tradizione piemontese è ricca di piatti appetitosi ottimi per le fredde sere invernali in famiglia. Calde e gustose, le tagliatelle alla contadine sono uno dei primi piatti tradizionali più famosi. Inoltre, sono perfette anche per i grandi pranzi di Natale.

Gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa oggi spiegheranno come preparare le tagliatelle alla contadina per un primo dal gusto avvolgente che ricorda casa.

Ingredienti

Per preparare 4 porzioni di tagliatelle alla contadina serviranno:

350 grammi di tagliatelle fresche;

1 tazza abbondante di salsa di pomodoro;

250 grammi di salsiccia;

mezzo peperone rosso;

1 carota;

1 rametto di rosmarino (preferibilmente fresco);

mezzo peperoncino rosso;

1 gambo di sedano;

1 spicchio d’aglio;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale q.b.;

parmigiano reggiano q.b.

Se si ha tempo è anche possibile preparare a mano le tagliatelle! Il piatto avrà un sapore ancora migliore.

Le tagliatelle alla contadina per un primo dal gusto avvolgente che ricorda casa

Lavare peperone, carota e sedano. Pelare la carota. Togliere dal rametto le foglioline del rosmarino e spelare l’aglio. Tagliare finemente o tritare il peperone, la carota, il peperoncino, le foglioline di rosmarino e l’aglio insieme. Prendere una padella con un filo d’olio extravergine d’oliva e metterla a scaldare sul fuoco. Quindi aggiungere il trito e lasciar indorare. Intanto togliere la salsiccia dal budello e aggiungerla al trito. Mescolare bene e far scottare a fuoco medio. Quindi abbassare il fuoco e aggiungere la salsa di pomodoro e un pizzico di sale. Lasciar cuocere tenendo il fuoco basso.

Mettere sul fuoco dell’acqua salata per le tagliatelle. Quindi cuocerle e scolarle. Mettere le tagliatelle in una ciotola capiente e aggiungere il sugo. Mescolare bene e servire con una grattata abbondante di parmigiano reggiano.

Ed ecco pronte le tagliatelle alla contadina per un primo dal gusto avvolgente che ricorda casa. Si consiglia, inoltre, di abbinare a questo piatto un bicchiere di Barbera!