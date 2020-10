L’autunno è famoso per tanti ingredienti, tra cui uno in particolare allieta la nostra tavola: i funghi! Che siate degli esperti raccoglitori o preferiate comprarli dal vostro rivenditore di fiducia sono sicuro che siete degli amanti di questo ingrediente come il sottoscritto.

Ecco perché oggi voglio spiegarvi come preparare un piatto semplice e veloce con cui certamente impressionerete ospiti ed amici.

Non vi serviranno grandi strumenti da chef, né un budget da re. Dieci euro e dieci minuti del vostro tempo saranno più che bastanti per mettere in tavola un bel piatto di tagliatelle ai funghi. Siete pronti? Iniziamo subito a vedere come si prepara questo piatto semplice e gustoso.

Gli ingredienti

a) 450 gr di tagliatelle;

b) 600 gr di funghi champignon;

c) mezzo spicchio d’aglio;

d) due cucchiai di olio

e) 20 gr di parmigiano reggiano

f) mezzo bicchiere di vino rosso;

g) sale a piacimento;

h) prezzemolo a piacimento.

Come preparare le tagliatelle ai funghi buone da mangiare e pronte in 10 minuti

Partiamo dai champignon. Lavateli e asciugateli delicatamente. Recidete il gambo e tagliateli a fettine sottili. Prendete poi l’aglio, sbucciatelo e lavatelo.

Accendete, quindi, un fornello e fate scaldare l’acqua per la pasta. Versate la pasta e lasciatela cucinare.

Nel contempo, accendete il fuoco e mettete l’olio a scaldare. Versate, ora, l’aglio e lasciatelo dorare.

Eliminate l’aglio e versate i funghi porcini. Fateli cucinare per dieci minuti. Alzate, poi, la fiamma e sfumate i vostri funghi con il vino rosso.

A questo punto scolate la pasta e versatela nella padella in cui i funghi stanno cucinando. Continuate a cucinare la pasta in padella aggiungendo il formaggio per massimo 1-2 minuti.

Aggiungete le spezie e il prezzemolo, fate cucinare per un altro minuto e avrete finito.

Le tagliatelle ai funghi buone da mangiare e pronte in 10 minuti aspettano solamente di essere servite e mangiate!