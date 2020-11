Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A volte l’aperitivo può essere preferito alla cena. Sperimentare nuove versioni di come prepararlo può essere un modo di stupire gli amici. Soprattutto oggi che per la pandemia sono costretti come anche noi a incontrarsi spesso di pomeriggio, proprio nell’ora dell’aperitivo. Questa volta raccontiamo della ricetta delle squisite pizzette di riso. Sono facili da preparare ma stupiranno per la loro bontà. Può essere un’idea far comparire in tavola a sorpresa le superlative pizzette di riso, che non tutti conoscono.

Le pizzette si preparano in molti modi, molto usate con le melanzane e zucchine, ma oggi parliamo di gustose e colorate pizzette di riso. Possono essere servite nell’aperitivo ma anche come antipasto o nei buffet. Piacciono molto ai bambini. Diventa sorprendente trasformare un riso al pomodoro in gustose pizzette. La magia consiste nel sapere che in cucina tutto si può trasformare. Le superlative pizzette di riso che non tutti conoscono si presentano molto bene anche su una bella tavola natalizia.

Ingredienti

grana padano DOP 100 gr;

riso circa 300 gr;

fiordilatte 300 gr;

passata di pomodoro;

basilico q.b. ;

cipolle dorate medie.

Le superlative pizzette di riso che non tutti conoscono

Per preparare queste squisite pizzette da riso iniziamo tritando la cipolla finemente.

In una tegame con un po’ di olio mettiamo la cipolla e dopo versiamo la passata di pomodoro. Aggiungere un po’ di sale e un bicchiere d’acqua e lasciamo cuocere per 35 minuti. In un’altra padella friggere l’olio e versare il riso, aggiungere l’acqua a poco a poco. Per cuocere il riso servono 8-9 minuti. Aggiungere di seguito un po’ di sale nel sugo.

Continuare la cottura del sugo e aggiungete un po’ di pepe. Appena il riso sarà cotto, aggiungere dei pezzettini di basilico e il formaggio grattugiato. Versare in una teglia da forno e modellate affinché abbia uno spessore di due centimetri e lasciare raffreddare.

Per poter fare una forma rotonda si consiglia di usare un coppapasta, si otterranno in totale 6 dischetti. Lasciare sciogliere in una padella con un po’ di burro e lasciate che i due lati del dischetto diventino dorati. Come ultima cosa tagliare a pezzetti la mozzarella e cospargerla sopra.