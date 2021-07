Un frutto comune sulle tavole di tanti italiani che può essere utilizzato ovunque in cucina. Quanti, però, davvero ne conoscono le varietà ed utilizzano quelle giuste? Già, perché possiamo farci dolci, torte, biscotti, strudel, addirittura anche piatti salati, ma è importante usare il tipo giusto per non rimanerne delusi. Le stravaganti e sconosciute varietà di questo frutto delizierebbero perfino i palati raffinati per i tanti modi in cui può essere cucinato. Vediamo alcune fra quelle più conosciute in Italia, come nel resto d’Europa.

Al gusto impareggiabile fanno spalla i tanti nutrienti di questo frutto versatile. Le pere, amate da grandi e piccoli, sono a tutti gli effetti un alimento sano e completo. Sono, infatti, ricche di vitamina A e C, fibre, sali minerali, calcio e potassio. Grande fonte d’acqua e dalle poche calorie, potrebbero essere le perfette candidate fra i frutti per la nostra dieta. Come approfondimento, chi è over 50 dovrebbe considerare seriamente questi cibi essenziali.

Le varietà italiane

Fra le tantissime varietà quelle più comuni a noi sono le coltivate nei frutteti d’Italia, principalmente Trentino, Emilia-Romagna, Veneto e Campania. Le Decane, pere di un colore intermedio fra verde e giallo, rientrano fra queste. Poiché molto dolci vengono spesso utilizzate nella preparazione di torte, strudel, marmellate e succhi di frutta, ma anche nei risotti.

Le pere in Europa

Andando sul mercato europeo le pere Kaiser sono altrettanto particolari. Ideali per la cottura in forno o alla griglia, sono riconoscibili dalla consistenza granulosa della polpa giallastra e dalla buccia marrone. Sono perlopiù importate da Belgio e Francia e le loro preparazioni potrebbero deliziare molti scettici.

Spostandoci in Inghilterra ci sono le pere Williams, risalenti al lontano Settecento e presenti principalmente nel Settentrione d’Italia. Presentano una buccia sottile di un colore fra il verde e il giallo. Sono anch’esse perfette per gli amanti di dolci e macedonie, dato il sapore succoso e zuccherino.

L’ultima varietà che vi presentiamo è la pera Conference, anch’essa coltivata in Inghilterra, arrivata in Italia e di antiche origini. Ha una caratteristica buccia ruvida, polpa color avorio ed è ideale per dolci. Cotta non dispiace affatto, ma cruda non è da meno.