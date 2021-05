Nell’ultimo periodo abbiamo avuto la fortuna di passare molto tempo in famiglia. Chi più chi meno, ci siamo goduti il tempo trascorso nelle nostre case.

Per passare al meglio questo periodo ci siamo adoperati al massimo per trovare attività da svolgere in solitaria o con la nostra famiglia.

Dalla pizza al pane, ai giochi da tavolo via computer, abbiamo riscoperto la gioia di creare o fare qualcosa insieme agli altri.

I nostri bambini hanno assaporato al meglio la nostra presenza: sicuramente è stato uno dei loro periodi preferiti.

Ma possiamo stupirli con un’ulteriore attività? Possiamo unire la praticità con il contatto con la natura?

Scopriamo insieme l’attività che fa al caso nostro.

Le straordinarie idee geniali e a costo zero per fare un’attività ricreativa con i nostri bambini che in pochi conoscono

Tutti noi abbiamo un giardino o anche solo un terrazzo su cui passare qualche ora del nostro tempo.

Ciò che andremo a ricreare sarà un accessorio di arredo a tutti gli effetti. Sì, perché i nostri vicini lo noteranno subito e ciò darà maggior lustro alla nostra casa.

Stiamo parlando della casetta per gli uccellini.

Sicuramente le abbiamo viste di diverse dimensioni, materiali e colori e solitamente il legno va per la maggiore. Ma per ricreare al meglio una mangiatoia per i passerotti possiamo anche utilizzare materiali di recupero o addirittura della verdura!

Abbiamo mai pensato di utilizzare una comunissima zucca? In pochi semplici passi creeremo una sorprendente dimora per i passerotti. I nostri bambini potranno accompagnarci in tutti i passaggi di questa pratica e semplice creazione in totale serenità.

Ci basterà prendere una zucca secca dalla forma allungata, bucarla al centro e ripulire totalmente l’interno con l’aiuto di un cucchiaino.

Successivamente faremo un piccolo buco anche sull’estremità più alta della nostra zucca così da poterci infilare un nastro che ci permetterà di appenderla dove meglio crediamo. Facciamo scegliere ai nostri bimbi dove collocarla.

Una volta levigata con un pezzettino di carta abrasiva potremo valutare se dipingerla o lasciarla così. Ecco fatto, la nostra casetta per gli uccellini a costo zero è pronta!

E se vogliamo recuperare dei materiali?

Se invece vogliamo insegnare maggiormente ai nostri figli la cultura del riciclo, potremo realizzare la nostra casa per gli uccellini utilizzando i più comuni vasetti di latta.

Ci basterà lavarli con cura, rimuovere le etichette e farli asciugare. Faremo scegliere ai nostri ragazzi le vernici che andremo ad utilizzare per dipingere le varie abitazioni. Una volta asciugate, incolleremo un legnetto sul bordo del barattolo così da ricreare un trespolo. Questo aiuterà il passerotto a mangiare in totale comodità.

Sia nel primo caso che nel secondo, non facciamo mai mancare ai nostri passerotti la giusta quantità di semini. Questo li invoglierà a tornare più spesso da noi e ci ringrazieranno con i loro splendidi cinguettii.

Ora che abbiamo fatto nostre le straordinarie idee geniali e a costo zero per fare un’attività ricreativa con i nostri bambini che in pochi conoscono, non ci resta che abbellire il nostro giardino o terrazzo in pochi semplici passi.

